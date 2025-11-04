“Arck” Castillejos conquista Ciudad Juárez

Adam “Arck” Castillejos obtuvo una categórica victoria en la pelea coestelar de la cartelera Fight Night II Día de Muertos, pactada en 145 libras y presentada por la organización Diablo Promotions MMA en Sarawak Discoteque, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Castillejos, quien es maestro y representante de la Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas, sometió al peleador de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Gustavo Maldonado, pese a que su rival contó con el apoyo de su público.

No obstante, el chiapaneco tomó la iniciativa desde el principio de la batalla, logrando un derribe y llave al cuello de la que su oponente apenas pudo zafarse. Adam también se impuso en el combate en piso, mostrando su técnica defensiva de Jiu Jitsu, para evitar que el rival estableciera una posición de dominio.

Al reincorporarse a la lucha en pie, Castillejos Velasco sorprendió a su adversario con certeros golpes al rostro con los puños y nuevamente soltó el poder de sus piernas con técnicas de Muay Thai que no permitieron respuesta de su rival.

Con Maldonado notablemente minado por los golpes, “Arck” siguió las indicaciones de su esquina, que lo animó a seguir aplicando castigo al rostro con más rodillazos, para luego llevar a su oponente al piso con un derribe y poco a poco trabajar el sometimiento a través de una llave “mataleón”, técnica que fue aplaudida y reconocida por el público local.

Después de la rendición, el réferi marcó la finalización de la batalla y de esta manera Adam Castillejos logra su primera victoria oficial como profesional en el MMA, para orgullo de la EFA Chiapas, que dirige el maestro Adán Castillejos Gallegos.