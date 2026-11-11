Ardillas se corona en primera división

La emoción del Voleibol municipal llegó a su punto culminante con la gran final de la rama Varonil de Primera División de la Liga Oficial Municipal Prof. Alfredo Ovilla Martínez, donde los equipos Club Adlers y Ardillas protagonizaron un encuentro por el campeonato, en el que cada punto representó la oportunidad de acercarse al máximo objetivo de la competencia.

Con dos parciales de 25 puntos, Ardillas consiguió imponerse ante Club Adlers, que registró 20 unidades en el primer set y 22 en el segundo, resultado que permitió a la escuadra vencedora cerrar la serie con marcador de 2-0 y levantar el trofeo de campeón.

Ardillas toma la ventaja

Desde el arranque del encuentro, ambas sextetas saltaron a la cancha con la intención de imponer condiciones. La recepción, el saque y la construcción de las jugadas fueron fundamentales en el desarrollo del primer parcial, donde cada equipo buscó encontrar espacios para concretar sus ataques.

Club Adlers intentó mantenerse en la pelea mediante la distribución del balón y sus oportunidades de remate; sin embargo, Ardillas logró establecer una diferencia en el marcador hasta alcanzar los 25 puntos, frente a los 20 conseguidos por sus rivales.

Con este resultado, Ardillas tomó la primera ventaja de la final y quedó a un set de conquistar el campeonato, mientras que Club Adlers estaba obligado a responder para prolongar la disputa por el título.

Se define el campeonato

Para el segundo parcial, Club Adlers salió con la misión de igualar el encuentro y llevar la final a un tercer set. La sexteta mantuvo la competencia y elevó su producción ofensiva, consiguiendo sumar 22 puntos, tres más que en el primer episodio.

No obstante, Ardillas conservó el ritmo de juego y supo aprovechar sus oportunidades para mantenerse al frente. La disputa se extendió hasta que la sexteta alcanzó nuevamente las 25 unidades, cerrando el segundo set y asegurando la victoria definitiva.

El marcador de 25-22 confirmó el triunfo de Ardillas, que con parciales de 25-20 y 25-22 se proclamó campeón de la Primera División Varonil.

Con el triunfo en dos sets consecutivos, Ardillas se quedó con el campeonato de la Liga Oficial Municipal Prof. Alfredo Ovilla Martínez, luego de una final en la que Club Adlers también mostró competitividad y buscó mantenerse en la pelea hasta el último punto.

De esta manera, la escuadra de Ardillas celebró la conquista del título, resultado de su desempeño en la cancha durante el encuentro decisivo, mientras que Club Adlers concluyó su participación como subcampeón de la categoría.