Ardillas se coronan en la Liga OMA

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA) vivió una jornada intensa en la categoría varonil de primera división, donde se definieron a los mejores equipos del certamen. El auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos fue el escenario perfecto para una tarde llena de emociones y grandes jugadas que mantuvieron a la afición al borde de sus asientos.

El primer encuentro de la jornada fue por el tercer lugar, donde el Club Adler enfrentó a Jaguares Cobach en un duelo lleno de estrategia y potentes remates. Desde el inicio, Alder mostró superioridad en la cancha, tomando la delantera con ataques bien colocados y una defensa sólida que complicó las aspiraciones de los felinos.

Los parciales reflejaron la contundencia de Adler, que se llevó la victoria con marcadores de 25-10 y 25-11, asegurando así la tercera posición del torneo. Jaguares, a pesar de su esfuerzo, no logró frenar la ofensiva rival y tuvo que conformarse con el cuarto lugar de la clasificación.

Nuevo monarca

Posteriormente, llegó el turno de la gran final, donde Ardillas y Zenit Kazan se disputaron el título en un encuentro vibrante. Ambos equipos llegaron con una campaña sólida, mostrando un alto nivel técnico que se reflejó desde los primeros puntos del partido.

El primer set estuvo cargado de intensidad, con intercambios de puntos que emocionaron a los asistentes. Sin embargo, Ardillas supo aprovechar los errores de Zenit Kazan en momentos clave y se llevó el parcial por 25-23. La presión aumentó en el segundo set, pero la historia se repitió: Ardillas mantuvo el control y cerró el duelo con otro ajustado 25-22.

Con este triunfo, Ardillas se proclamó campeón de la Liga OMA en la categoría varonil de primera división, confirmando su lugar como el mejor equipo de la temporada. Zenit Kazan se quedó con el subcampeonato, dejando claro que también es uno de los conjuntos más competitivos del certamen.

El ambiente en el auditorio fue espectacular, con porras y gritos de aliento que no dejaron de escucharse durante toda la jornada. Jugadores y aficionados coincidieron en que este torneo sigue siendo uno de los más importantes de la ciudad, pues fomenta la práctica del Voleibol y promueve la convivencia deportiva.

Premiación

Al término de los encuentros, se realizó la ceremonia de premiación, donde se entregaron reconocimientos a los equipos finalistas. Ardillas levantó el trofeo de campeón en medio de aplausos, mientras que Zenit Kazan y Club Alder recibieron medallas por sus respectivos lugares en el podio.

Con esta final, la Liga OMA cierra una temporada exitosa y ya se prepara para su siguiente edición, donde se espera la participación de nuevos equipos y el regreso de estas escuadras que buscarán nuevamente la gloria deportiva.