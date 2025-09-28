Ardillas y Salud Justa se coronan en la Liga OMA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos se convirtió en el centro de las emociones este sábado, con las finales de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA), donde las categorías varonil y femenil de primera división definieron a sus campeones en una jornada intensa.

La actividad arrancó con el duelo por el tercer lugar varonil, donde el Club Alder mostró contundencia desde el inicio. Con un ataque sólido y una defensa bien organizada, se impuso con parciales de 25-10 y 25-11 a Jaguares Cobach, asegurando la tercera posición del torneo y dejando claro su potencial de cara a futuras competencias.

Posteriormente, llegó la gran final varonil, que enfrentó a las poderosas Ardillas contra Zenit Kazan. El primer set fue sumamente parejo, con intercambios de puntos que mantuvieron al público al borde de sus asientos. Sin embargo, las Ardillas lograron cerrar con fuerza y se llevaron la manga 25-23.

En el segundo set, Zenit Kazan intentó reaccionar con jugadas rápidas y un bloqueo más sólido, pero las Ardillas mantuvieron su concentración y efectividad, sellando la victoria 25-22 para consagrarse campeones de la temporada. Con este resultado, Ardillas se quedó con el título, Zenit Kazan ocupó el segundo puesto y Club Alder completó el podio.

Tercer lugar

La rama femenil inició con el enfrentamiento por el tercer lugar entre Aztecas y Alder. Las Aztecas salieron decididas a dominar el encuentro y, con un juego colectivo bien estructurado, vencieron en dos sets seguidos por marcadores de 25-20 y 25-22, asegurando el tercer lugar y dejando buenas sensaciones para el próximo torneo.

En la gran final femenil, Salud Justa se midió ante la escuadra de la Secretaría de Educación en un partido que desde el comienzo se jugó con gran intensidad. Salud Justa impuso su ritmo desde el primer punto, mostrando solidez en el saque y precisión en la ofensiva, para llevarse la primera manga 25-17.

El segundo set siguió con la misma tónica, con Salud Justa dominando el encuentro y aprovechando cada error de su rival. Con un marcador de 25-18, sellaron su victoria y se proclamaron campeonas indiscutibles de la temporada, dejando en el segundo lugar a la Secretaría de Educación y en el tercero a las Aztecas.

Premiación

Tras los encuentros, se realizó la ceremonia de premiación, donde los equipos recibieron trofeos y medallas en medio de aplausos y ovaciones de los asistentes. La liga reconoció el esfuerzo de cada escuadra y agradeció el apoyo del público que semana a semana llenó las gradas para disfrutar del mejor Voleibol local.

Los organizadores destacaron que este torneo reafirma el crecimiento y la pasión por este deporte en la capital chiapaneca. Además, anunciaron que ya se preparan para una nueva temporada que promete más emociones y un nivel competitivo aún mayor.