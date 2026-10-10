Arellano, a conseguir el podio en Monterrey

El piloto José Arellano y el equipo Chevron Racing enfrentarán un compromiso importante en la octava fecha de la Súper Copa 2026, programada para este domingo 11 de octubre en el autódromo Monterrey, donde se disputará la penúltima jornada del campeonato Gran Turismo México (GTM) Pro 1.

Al volante del auto 29 el equipo Chevron/DELO/Havoline/Big Auto/GM Transport Software, Arellano buscará mantener su posición entre los principales contendientes de la categoría, luego de conseguir un resultado favorable en la fecha anterior, celebrada en León, Guanajuato.

Su actuación en territorio guanajuatense, donde consiguió subir al podio, le permitió ascender al tercer lugar de la clasificación general, con 543.5 puntos acumulados, posición que intentará defender durante las cuatro carreras restantes de la temporada.

El compromiso en Monterrey representa una oportunidad para incrementar su cosecha de unidades y mantenerse en la disputa por las primeras posiciones, en una campaña en la que ha mostrado una mejoría progresiva en sus resultados.

La actividad comenzará el viernes con la primera práctica oficial, mientras que el sábado se desarrollarán una segunda sesión de entrenamientos y las dos clasificaciones que definirán el orden de salida.

Para el domingo están programadas las dos competencias de 40 minutos cada una. La primera arrancará a las 9:45 horas y la segunda se disputará a partir de las 13:35 horas, completando así la octava fecha del calendario.

Con este panorama, José Arellano buscará aprovechar la doble oportunidad de sumar puntos en Monterrey y llegar bien colocado a la última ronda de la Súper Copa 2026.