Arellano apunta al desafío en Chiapas

Tras un arranque con resultados positivos en la fecha 1 de la Gran Turismo México (GTM) Pro 1, de la Súper Copa Roshfrans en Mérida, el piloto José Arellano pone la mira en el Súper Óvalo Chiapas, a donde la caravana de velocidad hará su arribo el domingo 1 de marzo.

El volante del equipo Chevron Racing visitó TVO Cuarto Poder para compartir su sentir de cara al reto que se avecina al mando del auto 29, tras un arranque en el que firmó un par de terceros lugares, en las carreras 1 y 2 de la Temporada 2026.

“Con ganas de conocer el autódromo. Es nuevo para todos el circuito que vamos a utilizar, y a ver cómo nos va aquí porque es una incógnita en general”, dijo de entrada.

Aunque será hasta este viernes cuando pueda hacer sus ensayos en el trazado chiapaneco, comentó que ya conocen el mapa general de carrera, el cual presentará muchas curvas y pocas rectas, lo que lo hará más técnico, al mando de un auto de seis velocidades, con cerca de 600 caballos de fuerza.

Al ser un serial que contempla únicamente nueve fechas y un calendario ajustado por la celebración del Mundial de Futbol en México, Arellano reconoció que los puntos en disputa en cada carrera serán vitales.

Tan solo el arranque de temporada marcó visitas consecutivas a Yucatán y Chiapas, así como varias carreras en un periodo corto de tiempo sobre el final.

“La verdad es que nos cambia un poquito la jugada, a lo que estamos acostumbrados, de mucha constancia, de tres o cuatro semanas y una carrera. Ahora van a ser como ráfagas, como esta que venimos de un fin de semana y vamos a correr otra vez y en dos semanas otra vez, y luego descansas, y luego otra ráfaga, y luego la el descanso grande del mundial (de Futbol). Entonces va a cambiar un poquito la dinámica; a ver quién se adapta mejor. Quien saque el mayor jugo a las circunstancias le irá bien”, opinó.

En este sentido, reconoció que el objetivo es estar en los primeros lugares, como ya se logró en la fecha 1. “El que no se baje del podio es el que al final en los puntos queda más favorecido, y es lo que vamos a tratar de hacer”, sentenció.