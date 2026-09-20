Arellano busca escalar posiciones en León

La escudería Chevron Racing y el piloto José Arellano llegan motivados a la séptima fecha doble del campeonato Gran Turismo México (GTM) Pro 1 de la Súper Copa Roshfrans 2026, que tiene como escenario el Autódromo de León este fin de semana.

El piloto al mando del auto 29 —auspiciado por Chevron, DELO, Havoline, Big Auto y GM Transport Software— buscará mantener el impulso obtenido en Chihuahua, donde consiguió dos “Pole Positions” y una victoria que le permitió escalar posiciones en la clasificación general.

Arellano ocupa actualmente el cuarto sitio de la clasificación general con un acumulado de 462.5 puntos, apenas una unidad por debajo del tercer lugar, por lo que la visita a León representa una oportunidad importante para continuar avanzando en la pelea por los primeros puestos del campeonato nacional.

El trazado leonés, de 1,200 metros de longitud, pondrá a prueba nuevamente al piloto de Chevron Racing con dos hits de 40 minutos; la actividad de este domingo 20 será a partir de las 13:50 horas.

Con la recta final de la temporada en marcha, Arellano sabe que cada punto será determinante en sus aspiraciones dentro de la categoría Pro 1.