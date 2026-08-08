Aremi consigue doble plata para México

Aremi Fuentes Zavala consiguió dos preseas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, este viernes en el Pabellón José Joaquín Puello.

La atleta de Tonalá registró 107 kilos en la modalidad de arranque y 133 kilos en envión, para asegurar su lugar en el pódium de Levantamiento de Pesas, división de 77 kilogramos (grupo A), de entre diez representantes de Colombia, República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Haití, Honduras, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Guatemala y México.

Las dos medallas de oro fueron para Mari Sánchez (Colombia), quien logró levantamientos de 112 kilos en arranque y 140 kilos en envión, mientras que Daiana Serrano (República Dominicana) se quedó con los bronces, registrando marcas de 106 y 130 kilos.

Cabe destacar que la medallista olímpica en Tokio 2020 acumula seis preseas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de haber obtenido dos bronces en Veracruz 2014, oro y plata en Barranquilla 2018 y las dos platas en Santo Domingo 2026.