Aremi Fuentes asegura boleto al mundial

La medallista olímpica chiapaneca Aremi Fuentes Zavala aseguró su clasificación al Campeonato Mundial de Halterofilia 2026, competencia que se desarrollará del 27 de octubre al 8 de noviembre en Ningbo, China.

La atleta originaria de Tonalá alcanzó un total de 240 kilogramos para obtener su lugar en el certamen organizado por la Federación Internacional de Halterofilia (IWF) dentro de su proceso rumbo a Los Ángeles 2028.

El boleto mundialista llega después de su participación en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, celebrado recientemente en Villahermosa, Tabasco.

Fuentes, quien representa a Baja California desde hace más de una década, compitió en la división de 77 kilogramos y obtuvo medalla de bronce en la modalidad de arranque con un levantamiento de 103 kilos.

En el mismo certamen, Baja California consiguió cuatro campeonatos nacionales con Antonio Govea, Emmy González, Vanessa Hernández y Yair Flores.

Medallas

La originaria de Tonalá también tuvo actividad internacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde consiguió dos medallas de plata en la categoría de 77 kilogramos. En la competencia registró 107 kilos en arranque y 133 en envión, para un total de 240 kilogramos.

Con esos resultados, Fuentes llegó a la cifra de seis preseas en Juegos Centroamericanos y del Caribe: dos bronces en Veracruz 2014, oro y plata en Barranquilla 2018 y dos platas en Santo Domingo 2026. Su siguiente compromiso será el Campeonato Mundial en China.