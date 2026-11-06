Aremi Fuentes finaliza décima en mundial

La medallista olímpica chiapaneca Aremi Fuentes Zavala concluyó en el décimo lugar de la categoría de 77 kilogramos femenil del Campeonato Mundial de Halterofilia IWF Ningbo 2026, celebrado en China, donde participaron 35 deportistas distribuidas en cuatro grupos.

Tras su participación, la atleta originaria de Tonalá, Chiapas, compartió sus impresiones desde territorio asiático: “Me siento profundamente agradecida por vivir esta experiencia, representar a México y seguir aprendiendo en el camino”.

Fuentes Zavala registró 107 kilogramos en arranque y 134 en envión, para un total de 241 kilos, resultado que la ubicó en el segundo lugar del grupo B y décima de la clasificación general.

China domina el podio

Las representantes del país anfitrión ocuparon los dos primeros puestos: Yang Qiuxia conquistó el oro con 265 kilogramos, seguida por Peng Cuiting, con 262. La egipcia Sara Ahmed completó el podio con 258 kilos.

En el grupo B, Anastasia Romanova registró 246 kilogramos, mientras que la también mexicana Emmy González se colocó en cuarto del sector con 238 kilos.

La mirada en Los Ángeles

La chiapaneca, medallista de bronce en Tokio 2020, reiteró su intención de clasificarse a sus segundos Juegos Olímpicos. “Esto apenas comienza. El camino rumbo a Los Ángeles 2028 continúa, con nuevos sueños, aprendizajes y mucho trabajo por delante”, expresó.

Finalmente, agradeció a quienes la acompañan en su preparación: “Gracias a Dios, a quienes me apoyan y a todas las personas que forman parte de este proceso”.