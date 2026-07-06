Aremi Fuentes inicia ruta hacia Los Ángeles

La halterista chiapaneca, Aremi Fuentes Zavala, dio a conocer que se encuentra concentrada en la Ciudad de México con la Selección Nacional de Levantamiento de Pesas, como parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, competencia a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana, el cual marca el arranque de un nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

A través de una transmisión en sus redes sociales, la atleta ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, compartió que vive esta etapa con entusiasmo, luego de haberse mantenido un tiempo alejada de las competencias y de las interacciones con sus seguidores.

Entusiasmo a flor de piel

Aremi señaló que su regreso se da con una nueva clasificación, una nueva división de peso y con el objetivo de afrontar el proceso olímpico con mayor regularidad.

“Estoy súper emocionada porque se acercan los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Prácticamente es donde arranca el ciclo olímpico”, comentó la atleta, que actualmente compite en la división de los 77 kilogramos.

De su preparación, aseguró sentirse satisfecha con la forma en que ha evolucionado durante los entrenamientos y destacó que uno de los aspectos más importantes en esta etapa es mantenerse saludable, por lo que ha dado prioridad al cuidado físico, la recuperación y el trabajo con su equipo de trabajo.

“Me siento muy contenta con mi evolución y con la nueva categoría. Lo más importante es que estoy muy bien de salud; me estoy cuidando muchísimo y tengo un equipo pendiente de mi recuperación”, señaló.

Informó además que ha participado en controles interno con la selección, obteniendo resultados positivos, por lo que todo se encuentra en orden dentro de su preparación y entrenamientos.

Próximas pruebas

La deportista mencionó que este proceso tiene un significado especial, al considerar que podría ser su último ciclo olímpico. Por ello, dijo que desea compartir más de cerca con sus seguidores el camino rumbo a Los Ángeles, así como el trabajo que se realiza detrás de cada sesión de entrenamiento.

Dentro de su calendario, Fuentes Zavala señaló que este año contempla compromisos clave: el primero será la participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe; posteriormente tiene previsto competir en el Campeonato Mundial en Ningbó, China, del 31 de octubre al 13 de noviembre, evento que repartirá pases a los Juegos Olímpicos.

Además, comentó que atraviesa una etapa de cambios personales y profesionales, entre ellos el avance en sus estudios universitarios y el trabajo con un nuevo entrenador.

En este sentido, la halterista también agradeció públicamente el respaldo recibido por parte de las autoridades deportivas, entre ellas la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Comité Olímpico Mexicano (COM), al señalar que han vuelto a confiar en su proyecto deportivo.

“Estoy muy contenta con el apoyo y respaldo que me han brindado. Han vuelto a creer en mí. También ha habido un cambio de entrenador y estamos trabajando muy bien en conjunto”, afirmó.

Por último, la seleccionada nacional reconoció que todo proceso deportivo incluye momentos de dificultad, pero subrayó la importancia de mantenerse constante.

“Siempre hay altas y bajas, pero eso no puede ser pretexto para tirar la toalla. Hay que seguir, insistir, porque eso crea un buen hábito”, sentenció.