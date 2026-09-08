Aremi Fuentes regresa a casa

Con la emoción de volver al lugar donde comenzó a construir su sueño deportivo, la halterista chiapaneca Aremi Fuentes Zavala regresó a casa y fue presentada oficialmente en el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, organismo que se convertirá en uno de sus principales respaldos en las próximas etapas de su carrera.

La atleta originaria de Tonalá vuelve a Chiapas después de representar durante los últimos años a Tijuana, Baja California, y lo hace con firmes objetivos dentro de un proceso que tiene como meta llegar nuevamente a unos Juegos Olímpicos. El siguiente gran objetivo de Fuentes Zavala se encuentra en Los Ángeles, sede de la próxima edición de los Juegos Olímpicos.

El camino hacia esa cita ya comenzó y la chiapaneca tendrá entre sus principales compromisos el Campeonato Mundial de Halterofilia 2026, programado del 27 de octubre al 8 de noviembre en China, competencia que representa uno de los primeros pasos importantes del proceso clasificatorio.

Aremi llega a este nuevo ciclo con un palmarés que la coloca como una de las máximas exponentes del deporte chiapaneco. Su logro más importante llegó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde conquistó la medalla de bronce en la división de los 76 kilogramos, luego de levantar 245 kilos totales, producto de 108 en arranque y 137 en envión.

Aquella actuación convirtió a Fuentes en una de las figuras históricas de la Halterofilia mexicana y le permitió recibir posteriormente el Premio Nacional de Deportes 2021 en la categoría de deporte no profesional.

Trayectoria

Su trayectoria también contempla importantes resultados internacionales. La chiapaneca cuenta con tres medallas en Juegos Panamericanos: bronces en Guadalajara 2011 y Toronto 2015, además de una plata en Lima 2019. En el Campeonato Mundial de 2019 consiguió también una presea de bronce en la modalidad de envión.

Pero ahora, más allá de estos logros, Fuentes Zavala comienza una nueva etapa con la motivación de regresar al estado que fue testigo de sus primeros pasos en el Levantamiento de Pesas.

Durante su presentación, la atleta no pudo ocultar la emoción de regresar a casa y agradeció la posibilidad de estar en Chiapas después de haber representado a Tijuana. Para Aremi, volver significa reencontrarse con el lugar donde nació aquel sueño que posteriormente la llevó a competir en los escenarios más importantes del mundo.

En este regreso, la halterista reconoció el respaldo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, a quien señaló como una pieza clave para concretar su retorno a Chiapas y trabajar desde aquí por las metas que se ha trazado en su carrera deportiva.

El Instituto del Deporte del Estado de Chiapas será uno de los principales soportes para sus futuras actividades, acompañando el proceso de preparación de la medallista olímpica rumbo a los compromisos nacionales e internacionales que tiene por delante.

Aremi también, aprovechó su regreso para enviar un mensaje a las nuevas generaciones y abrir las puertas a los jóvenes que sueñan con convertirse en atletas de alto rendimiento. La chiapaneca aseguró que quiere estar cerca de los próximos talentos y ayudar a impulsar a quienes tengan el deseo y las condiciones para destacar.

Con esa intención, Fuentes Zavala busca que su regreso no solamente represente una oportunidad personal dentro de la Halterofilia, sino también la posibilidad para devolver parte de lo que el deporte le ha dado y contribuir al surgimiento de nuevos exponentes chiapanecos.