Aremi Fuentes se reafirma en la élite nacional

La halterista chiapaneca Aremi Fuentes Zavala confirmó su estatus como la mejor exponente de su categoría en el marco del Campeonato Nacional de Primera Fuerza, efectuado en el estado de Campeche, con el aval de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas (FMLP) y de la Asociación Campechana de Levantamiento de Pesas.

Brillante actuación

El salón Barranquilla del Hotel U Xul Ka fue el escenario en el cual se reunieron los mejores exponentes de 20 estados de la República Mexicana, y donde la originaria de Tonalá, Chiapas, mostró su buena forma competitiva y el deseo latente de seguir codeándose al máximo nivel.

Aremi, quien fuera medallista olímpica por México en Tokio 2020 —y desde hace más de una década representante del estado de Baja California para torneos nacionales— no tuvo problemas para adjudicarse la presea de oro en la división de los 77 kilogramos, confirmándose así como la mejor carta para nuestro país, con el añadido de ser una atleta que ha estado en lo más alto del deporte en el planeta.

Lo más importante es que con esta actuación la experimentada halterista suma puntos con el objetivo de mantener su lugar en la selección mexicana que se alista para competir en el Mundial de Forde, Noruega, de este mismo 2025, así como para los Juegos Centroamericanos y del C aribe Santo Domingo 2026.