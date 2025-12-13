Aremi Fuentes vuelve al podio con triple bronce

La medallista olímpica chiapaneca Aremi Fuentes Zavala tuvo un regreso brillante a la escena internacional al adjudicarse tres preseas de bronce en el Campeonato Centroamericano de Levantamiento de Pesas 2025, celebrado en República Dominicana, evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Compitiendo en la división de los 77 kilogramos, la originaria de Tonalá, Chiapas, mostró solidez técnica y temple frente a un exigente grupo de 16 levantadoras. En la prueba de arranque, abrió con 102 kilos, continuó con 105 y cerró con un levantamiento perfecto de 107, resultado que la instaló en el tercer lugar.

En envión, la representante de México mantuvo su paso firme con levantamientos de 130 y 133 kilos, e incluso intentó ir por los 135 kg en su tercer turno, pero la barra no terminó de acomodarse sobre sus hombros.

Pese a esto, aseguró otro bronce antes de cerrar su actuación con un total de 240 kg, suficiente para completar la tripleta de medallas. “Este cierre de año sabe a regreso. Reviviendo competencias, emociones y el amor por el deporte en el Campeonato Centroamericano y del Caribe. Un paso a la vez… pero siempre hacia adelante”, expresó la atleta tras su participación.

Aremi Fuentes se mantiene como la mejor mexicana de su división, demostrando que continúa en ruta ascendente en su objetivo de integrarse al equipo nacional rumbo a Santo Domingo 2026.

Su actuación, avalada por la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, confirma que la olímpica en Tokio 2020 mantiene la calidad y ls disciplina que la caracterizan, por lo que no se le puede descartar como una carta fuerte para México en próximos eventos internacionales.