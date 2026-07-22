Aremi, lista para los Juegos Centroamericanos

La halterista chiapaneca Aremi Fuentes Zavala se encuentra concentrada en la Ciudad de México junto con la selección nacional de Levantamiento de Pesas, como parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programados del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

A hacer historia

Esta semana, Fuentes Zavala formó parte de la delegación mexicana abanderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo antes de viajar a la competencia regional.

Para la deportista originaria de Tonalá, Chiapas, esta participación representará su tercera experiencia en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, además del inicio formal de su proceso rumbo a Los Ángeles 2028.

La medallista olímpica competirá en la división femenil de los 77 kilogramos. De acuerdo con el programa, las pruebas de Levantamiento de Pesas se efectuarán del 5 al 8 de agosto en el Pabellón de Pesas José Joaquín Puello, ubicado en el Parque del Este; la categoría de Fuentes Zavala está contemplada para el viernes 7 de agosto.

La chiapaneca obtuvo su clasificación en diciembre de 2025, durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Levantamiento de Pesas, celebrado también en Santo Domingo. En ese certamen conquistó tres medallas de bronce al finalizar en el tercer lugar de las modalidades de arranque, envión y total.

Durante esa actuación levantó 107 kilogramos en arranque y 133 en envión, para acumular un total de 240 kilos. Estas cifras le permitieron asegurar su boleto para representar a México en la justa regional de 2026.

Gran trayectoria

Aremi Fuentes cuenta con una trayectoria marcada por resultados en las principales competencias del ciclo olímpico. Entre sus logros se encuentra la medalla de bronce conseguida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, además de preseas en Juegos Olímpicos de la Juventud, Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En el ámbito panamericano obtuvo bronce en Guadalajara 2011 y Toronto 2015, así como plata en Lima 2019. En los Centroamericanos de Barranquilla 2018 conquistó una presea de oro y otra de plata. Ahora busca sumar un nuevo resultado internacional dentro de la división de los 77 kilogramos.