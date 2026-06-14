Arena Poblazón alista temporada

La Arena Poblazón está lista para poner en marcha su calendario de actividades 2026 con un evento que promete reunir a destacados exponentes del lazo de parejas de diferentes puntos de la región. Se trata de la Primera Serie Eliminatoria de Lazo Doble Nueva ERA, competencia que tendrá como principal atractivo la entrega de un remolque para dos caballos a los mejores participantes del circuito.

El comité organizador, encabezado por Octavio Coutiño, confirmó que la actividad arrancará el próximo 20 de junio a partir de las 11 de la mañana, en las instalaciones ubicadas en Berriozábal, donde se espera una importante asistencia de competidores y aficionados a esta disciplina ecuestre que ha ganado popularidad en los últimos años.

El lazo de parejas, conocido internacionalmente como “team roping”, tuvo un importante crecimiento durante el Circuito Poblazón 2025. A lo largo de cinco fases celebradas el año pasado, decenas de lazadores participaron por atractivos premios, incluyendo monturas para los campeones de cada categoría, para consolidar este escenario como uno de los más activos de la entidad.

Eliminatorias

Para este nuevo ciclo competitivo, la organización apostó por un formato renovado que contempla cinco series eliminatorias independientes, además de una semifinal y una gran final que definirá a los mejores exponentes del año.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar todos los interesados. La inscripción tendrá un costo de 2 mil 800 pesos para quienes no cuenten con membresía, y de 2 mil 500 pesos para los afiliados. Asimismo, la membresía anual tendrá un valor de 300 pesos, mientras que los participantes del circuito 2025 contarán con renovación automática de su registro.

Inscripción

La cuota de inscripción incluye cinco tiros sorteados, dos rondas de becerros progresivos y el “short go”, instancia decisiva en la que se definirán los mejores tiempos de cada jornada.

Las reglas establecen que los ganadores de cada eliminatoria obtendrán su pase directo a la gran final, siempre y cuando hayan participado en al menos dos fechas previas del serial. Asimismo, los 15 mejores registros avanzarán al “short go”, ronda que determinará al equipo vencedor de cada etapa.

La expectativa es elevada debido a la calidad de los competidores que suelen darse cita en este tipo de certámenes en los que la precisión, la coordinación y la velocidad entre jinete y lazador son fundamentales para alcanzar los mejores resultados.

El programa también contempla actividades complementarias para ampliar la participación familiar. Entre estas destaca una carrera de barriles con cuota de recuperación de 750 pesos, disciplina que otorgará premios a los tres primeros lugares.

Asimismo, los niños podrán disfrutar el tradicional lazo de chivas, actividad recreativa que año con año reúne a numerosos participantes y que se ha convertido en uno de los principales atractivos para las nuevas generaciones.