Argenis Morales cumple su sueño

El impulso al deporte chiapaneco continúa con la apertura del Club Wolf Fitness, un moderno centro de acondicionamiento que fue inaugurado este fin de semana en bulevar Los Laguitos, a pocos metros del parque Caña Hueca, en Tuxtla Gutiérrez. Argenis Morales, entrenador deportivo, ya cuenta con espacio propio para recibir a los atletas que deseen mejorar su salud y sus condiciones de vida.

El nuevo recinto deportivo nace con la visión de ofrecer un espacio integral donde las personas puedan desarrollar fuerza, resistencia y agilidad a través de distintas disciplinas como Entrenamiento Funcional, Box y ejercicios con obstáculos, modalidades que se combinan para brindar una preparación física completa y dinámica.

Acto inaugural

En el evento inaugural se dieron cita familiares, amigos y deportistas locales que celebraron junto al presidente del club, Argenis Morales, el inicio de una nueva etapa para la comunidad “fitness” en la capital chiapaneca. La jornada estuvo marcada por un ambiente de entusiasmo y camaradería, en el que los invitados pudieron conocer las instalaciones y participar en una demostración de entrenamiento.

En entrevista exclusiva para “Cuarto Poder”, el dirigente deportivo expresó su emoción por ver concretado este proyecto. “Wolf Fitness representa un sueño hecho realidad. Queremos que este espacio se convierta en una segunda casa para quienes buscan superarse día con día, sin importar su nivel físico o edad. Aquí trabajamos con pasión, disciplina y espíritu de manada”, compartió Morales.

El entrenador destacó que la intención del club no solo es mejorar el rendimiento físico de sus miembros, sino también fortalecer la salud mental y la convivencia entre atletas. “Creemos que el deporte tiene la capacidad de transformar vidas. Queremos inspirar a más personas a moverse, a retarse y a descubrir de lo que son capaces. Cada entrenamiento aquí es una oportunidad para crecer”, afirmó.

Espacio equipado

El Club Wolf Fitness cuenta con un área equipada con jaulas de entrenamiento, sacos de Box, zonas de peso libre y un circuito de obstáculos diseñado para pruebas de resistencia. Además, ofrece múltiples horarios para adaptarse a las necesidades de sus integrantes, desde los que buscan entrenar por la mañana hasta los que prefieren hacerlo al final del día.

Con su apertura, Wolf Fitness se consolida como una propuesta innovadora dentro del panorama deportivo de Tuxtla Gutiérrez, impulsando la cultura del esfuerzo, el trabajo en equipo y la mejora continua. Su objetivo es claro: formar atletas fuertes, resilientes y preparados para cualquier desafío.