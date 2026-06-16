Argentina inicia la defensa de su corona

La selección de Argentina pondrá en marcha la defensa de su título mundial este martes cuando enfrente a Argelia en el Kansas City Stadium, en duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo J.

La Albiceleste llega a la justa como la gran referencia del Futbol internacional. Campeona en Qatar 2022, líder del ranking FIFA y con una base sólida que ha mantenido el entrenador Lionel Scaloni, Argentina intentará repetir la fórmula que la llevó a conquistar su tercera estrella y consolidarse como una de las potencias más importantes de la historia.

El cuadro sudamericano arriba con una generación que combina experiencia y juventud. A la presencia de Lionel Messi, quien podría estar disputando su último mundial, se suman figuras consolidadas como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez, futbolistas que fueron pieza clave en la conquista de Qatar y que ahora buscarán escribir un nuevo capítulo.

La expectativa también está puesta en los jóvenes talentos que han ganado protagonismo en los últimos años. Nombres como Alejandro Garnacho prometen aportar velocidad, desequilibrio y frescura a un equipo que sigue mostrando una identidad clara basada en la posesión de balón, la intensidad y la contundencia ofensiva.

Sin embargo, Argelia llega decidida a convertirse en uno de los equipos revelación del certamen. Los africanos regresan a una Copa con una generación competitiva y una mezcla de experiencia europea que les permite soñar con trascender.

El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic cuenta con jugadores de calidad como Riyad Mahrez, Ismael Bennacer, Houssem Aouar, Said Benrahma y Amine Gouiri, futbolistas acostumbrados a competir en las principales ligas del mundo. Su experiencia internacional será fundamental para intentar equilibrar la balanza frente a una selección argentina que luce superior en prácticamente todos los apartados.

Argelia sabe que sumar puntos en su debut podría resultar decisivo en un grupo que comparte con Austria y Jordania. Por ello, buscará un planteamiento ordenado, con líneas compactas y apostando por la velocidad de sus atacantes para explotar cualquier espacio que deje el conjunto sudamericano.

Uno de los principales atractivos del encuentro será observar el desempeño de Messi, quien a sus 39 años continúa siendo el referente de la selección argentina. El capitán buscará iniciar con fuerza una nueva aventura mundialista y demostrar que todavía puede marcar diferencias en la máxima competencia del Futbol.