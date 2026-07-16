Argentina jugará la final tras agónica remontada

Por Malvinas, por el Diego, o por la última de Leo... pero la selección Argentina volvió a demostrar su hambre de gloria. Como en 1986, Argentina venció por 2-1 a Inglaterra y clasificó a la final de la Copa del Mundo, donde buscará el bicampeonato. Como era de esperarse, la batalla se sufrió hasta el último minuto.

Antes de los cinco minutos, Leandro Paredes y Jude Bellingham empezaron una batalla de golpes e intercambio de palabras que se repitió en distintos momentos del primer tiempo. Antes de la primera pausa de hidratación, había más faltas y choques que jugadas de peligro. La tensión todavía no se rompía. Un tiro de larga distancia de Enzo Fernández que se fue por arriba del travesaño fue el único aviso de los albicelestes, mientras que un cabezazo perdido de John Stones fue el solitario intento británico. Al final del partido... el mediocampista argentino del Chelsea tendría su revancha.

Cuando Argentina parecía en su mejor momento, Anthony Gordon (minuto 54) hizo explotar el estadio Atlanta, colmado con 68 mil 239 aficionados, al anotar el 1-0 parcial. Un centro de Morgan Rogers que cruzó toda el área albiceleste terminó con el nuevo refuerzo del FC Barcelona anticipándose a Nahuel Molina y empujando el balón al fondo de la red. Jordan Pickford mandó a los equipos a la segunda pausa de hidratación con una brutal atajada en la línea para evitar que un cabezazo de Nicolás González se materializara como el empate argentino, pero Inglaterra cometió el peor error posible contra el vigente campeón del mundo: echarse atrás e invitarlo a su portería. En esta clase de encuentros, la estrategia suele quedar en segundo plano y es el equipo con mayor carácter el que termina por imponerse y si hay algo que le sobra a Argentina... es capacidad para saber sufrir.

La perseverancia de Enzo Fernández (minuto 85) tuvo recompensa y con un disparo cruzado de larga distancia empató el partido. En tiempo de descuento, Lionel Messi, de actuación discreta, sacó un centro por izquierda que Lautaro Martínez (minuto 90 + 1) remató para dar vuelta el marcador.

La próxima parada de la Albiceleste será el 19 de julio, en Nueva York, contra España, donde buscará su cuarta estrella. Mis jugadores nunca dejan de sorprenderme: Scaloni "Estoy contento por nuestra gente y por el país, es difícil explicar a la gente lo que demostraron estos jugadores", afirmó el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, luego de la agónica victoria por 2-1 que la Albiceleste celebró contra Inglaterra para avanzar a la final del mundial 2026, cuyo título definirá el domingo 19 contra España. "Mis jugadores nunca dejan de sorprenderme", agregó Scaloni en la entrevista que ofreció apenas terminado el partido en el estadio Atlanta, donde Argentina ganó con goles de Enzo Fernández y de Lautaro Martínez. El delantero y capitán argentino del Inter reconoció en el reportaje que ofreció en pleno campo de juego que la victoria ante Inglaterra "es demasiado fuerte e importante". "Siempre he soñado con marcar este gol, desde la primera vez que mis padres me compraron botines de Futbol", agregó un emocionado Lautaro Martínez, quien rompió en llanto durante la entrevista.

Al término del partido, todos los jugadores de la albiceleste celebraron de cara a una cabecera colmada por los aficionados, quienes aprovecharon para alcanzarles a Lisandro Martínez y a Giovani Lo Celso una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas", pese a la prohibición de mostrar mensajes políticos dentro del estadio. La bandera alude a la guerra de 1982 y a la reivindicación de las Islas Malvinas, un archipiélago en el Atlántico Sur que Argentina reclama como parte integral de su territorio nacional. En 1982, la dictadura militar argentina ocupó el archipiélago (previamente ocupado por el Reino Unido en 1833), dando origen al conflicto conocido como la Guerra de las Malvinas, que dejó casi mil caídos, 649 argentinos y 255 británicos.



