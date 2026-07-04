Argentina supera a Cabo Verde en un dramático duelo

La Selección de Argentina sufrió mucho más de lo esperado, pero terminó imponiéndose 3-2 a Cabo Verde en un vibrante partido de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026. La Albiceleste consiguió el boleto a los Octavos de Final, aunque el conjunto africano dejó una grata impresión al competir de tú a tú con el vigente campeón del mundo durante más de 120 minutos.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Lionel Scaloni intentó imponer condiciones mediante la posesión del balón y el talento de sus figuras. Cabo Verde, lejos de replegarse completamente, apostó por un planteamiento ordenado y buscó aprovechar los espacios para sorprender al contragolpe.

La primera anotación llegó al minuto 28 gracias a Lionel Messi. El capitán argentino recibió un pase dentro del área, controló con calidad y definió de zurda ante la salida del arquero Vozinha para firmar su gol número 20 en Copas del Mundo y adelantar a la Albiceleste.

En la segunda mitad, Cabo Verde mostró personalidad y encontró el premio a su insistencia. Deroy Duarte igualó el encuentro con una definición muy similar a la de Messi, cruzando un disparo imposible para Emiliano “Dibu” Martínez y desatando la euforia de la afición africana presente en Miami.

Con el empate, Argentina intensificó su presión y generó numerosas oportunidades de gol, pero se encontró con una actuación memorable de Vozinha. El guardameta caboverdiano realizó varias atajadas de gran nivel, incluyendo un par de intervenciones espectaculares ante disparos de Messi que mantuvieron con vida a su selección.

El empate persistió durante el tiempo reglamentario, obligando a disputar la prórroga. Fue entonces cuando Lisandro Martínez apareció dentro del área para devolver la ventaja a Argentina con un remate oportuno que parecía encaminar la clasificación del conjunto sudamericano.

Sin embargo, Cabo Verde volvió a responder con valentía. Sidny Lopes protagonizó una brillante jugada individual por la banda izquierda, ingresó al área y sacó un potente disparo colocado al ángulo para firmar el 2-2 y alimentar la ilusión de llevar la eliminatoria hasta la definición por penales.

Cuando todo apuntaba a la tanda desde los once pasos, Argentina encontró el gol del triunfo. Un servicio al área fue conectado por Cristian Romero y el balón terminó en el fondo de la portería de Cabo Verde para decretar el 3-2 definitivo y evitar una resolución aún más dramática.

En los últimos instantes del encuentro, Emiliano Martínez salvó a la Albiceleste con una atajada providencial que impidió el empate africano. Argentina avanzó a los Octavos de Final con mucho sufrimiento, mientras que Cabo Verde se despidió del Mundial con la frente en alto, tras protagonizar una actuación histórica que estuvo muy cerca de convertirse en una de las mayores sorpresas del torneo.