Aficionados de la selección argentina de futbol celebraron Eunes en distintos parques de la capital Buenos Aires otro show del delantero Lionel Messi en el Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

El capitán de la oncena albiceleste marcó ambos goles en el triunfo 2-0 sobre Austria en Dallas, Estados Unidos, en la segunda fecha del Grupo J, luego del “hat-trick” que anotó en el debut en la goleada 3-0 frente a Argelia.

Omar, quien llegó desde la ciudad de Rosario, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, la ciudad natal de Messi, analizó que vio al delantero “afilado, como siempre, muy bien”. “Para mí estamos para ganar la Copa de nuevo”, expresó el aficionado desde la Plaza Seeber, ubicada en Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, barrio de Palermo, al norte de la capital argentina.

Allí se instaló una pantalla gigante donde se transmiten los partidos de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que suele congregar a la mayor cantidad de simpatizantes durante las presentaciones del elenco dirigido por Lionel Scaloni.

Messi, quien cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales, con 18 tantos, dos más que el alemán ya retirado Miroslav Klose, en 28 presentaciones.

Fernanda, una simpatizante del equipo argento, dijo estar “emocionada” y “feliz” por la victoria, al tiempo que se ilusionó con un nuevo título, tras el obtenido en el Mundial de Qatar 2022.

“Sufrí un montón y ahora estoy contenta, más tranquila, disfrutando de los goles de Messi. Venimos bien y confío mucho en el equipo», manifestó, por su parte, otra aficionada de nombre Eliana.

Para Gonzalo, «hubo algunas complicaciones quizás en el mediocampo, por la presión de Austria al principio, pero creo que la Selección fue bastante sólida después con las modificaciones».

En cambio, otra aficionada de nombre Carolina, aseveró que Argentina jugó «muy bien» y tiene en sus filas «al más grande, que es el 10», en referencia al capitán, que disputa su sexto Mundial consecutivo.

Visiblemente emocionado, Martín celebró los goles abrazándose con su hijo y señaló que fue «hermoso, muy lindo todo, estamos re emocionados, con dos golazos de Messi y ahora vamos por la cuarta».

Argentina aspira a conseguir su cuarta Copa Mundial de la FIFA, tras las levantadas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

El próximo compromiso del representativo argentino será el sábado 27 de junio frente Jordania, por la tercera y última fecha del Grupo J, duelo que se disputará también en Dallas.