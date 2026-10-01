Argüello tiene nueva cita internacional

El dirigente chiapaneco Jorge Jiménez Argüello tendrá una nueva participación internacional dentro del Fisicoconstructivismo, luego de ser designado como juez oficial de México para el 2026 IFBB Panamerican Championships, competencia que se desarrolla del 1 al 4 de octubre en Guatemala, Guatemala.

La Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, A. C. (FMFF), confirmó que también formará parte del cuerpo de jueces Jorge Alejandro Jiménez Romero, chiapaneco que también cuenta con nombramiento de juez nacional.

Las encomiendas

De acuerdo con el oficio emitido por la FMFF, Jorge Jiménez Argüello acudirá al certamen en calidad de Juez Nacional e Internacional, mientras que Jorge Alejandro Jiménez Romero fungirá como juez nacional.

Para Jiménez Argüello, esta designación representa una nueva participación en territorio guatemalteco, luego de que recientemente también fuera considerado como juez oficial de México para el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fisicoconstructivismo y Fitness Guatemala 2026, celebrado a finales de agosto.

El dirigente chiapaneco lleva más de cinco décadas ligado al Fisicoconstructivismo. Inició su trayectoria deportiva en 1972 en el Gimnasio Albores de Comitán y se mantuvo como competidor entre 1973 y 1993. En 1985 abrió el Gimnasio Olimpia, y, dos años después, comenzó su labor como instructor dentro de la Federación Mexicana, ampliando desde entonces su trabajo hacia la preparación, organización y evaluación de competencias.

Desde 1998 encabeza la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac), además de formar parte del Consejo Directivo de la FMFF y desempeñarse como coordinador de jueces nacionales. A esto se suma el Premio Luchador Olmeca 2025, otorgado por la Confederación Deportiva Mexicana, reconocimiento que distingue su trayectoria dentro del deporte organizado.