Ariadna cierra Nacional CC con otra plata

La nadadora chiapaneca Ariadna Sarmiento Monzón conquistó la medalla de plata en la prueba de 200 metros combinado individual, en la última jornada de finales del Campeonato Nacional Curso Corto, en el Centro Acuático Olímpico Universitario de Monterrey, Nuevo León.

El metal lo ganó tras registrar un tiempo de 2:26.61 en la categoría 17-18 años, mientras que la primera posición fue para Grecia Belem Hernández (Veracruz), con 2:25.21, y en tercero se colocó Alejandra Lira Araujo (San Luis Potosí), con 2:26.80 minutos.

La sirena, nacida en Villaflores y representante del club El Delfín, también nadó la final del 50 metros libres, donde se ubicó en el cuarto lugar.

Con estos resultados, la alumna de la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez cerró su participación con dos medallas de oro (en 50 pecho y 100 combinado individual), así como dos más de plata (50 mariposa y 200 combinado individual).

Por su parte, el nadador Ian de la Rosa Cruz también tuvo una destacada actuación en finales, al colocarse en el quinto puesto de los 100 metros mariposa, en la categoría 15-16 años, con un tiempo de 57.62 segundos.

Esperan ranking oficial

Es importante mencionar que El Delfín participó en este nacional con 14 atletas, por lo que quedan a la espera del ranking oficial, que se emitirá próximamente, para saber quiénes lograron asegurar su lugar en la Olimpiada Nacional Conade 2026.