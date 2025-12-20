Ariadna Sarmiento brilla en Nuevo León

La nadadora villaflorense Ariadna Sarmiento Monzón se convirtió en la gran protagonista por Chiapas en la primera jornada de finales del Nacional de Curso Corto de Natación 2025, luego de ganar medallas de oro y plata en el Centro Acuático Olímpico Universitario de Monterrey, Nuevo León.

Apenas en la primera jornada de finales, la representante del club deportivo El Delfín se proclamó campeona nacional al obtener el oro en los 100 metros combinado individual, deteniendo el cronómetro en 1:06.69 minutos. La segunda posición fue para Grecia Belem Hernández (Veracruz), con 1:07.85, mientras que en tercer lugar se ubicó Alejandra Lira Araujo (San Luis Potosí), con registro de 1:08.70 minutos.

Otros logros

Además, Ariadna sumó la medalla de plata en la final de los 50 metros mariposa, con un tiempo de 29.40 segundos; el primer puesto correspondió a la representante de Sinaloa, Sylvana Luna Casillas (29.09 segundos), en tanto que en tercero se colocó la quintanarroense, Laura Villalobos Sámano (30.10).

A estos logros la sirena chiapaneca añadió una cuarto posición en la prueba de 200 metros pecho, registrando un tiempo de 2:58.55, para complementar una sobresaliente participación individual.

Cabe recordar que la delegación de El Delfín de Chiapas —conformada por 13 atletas— compite en este importante certamen bajo la dirección de la entrenadora en jefe, Amanda Moguel Rodríguez, y la entrenadora asistente, Lily Anzueto Moguel.

Bronce para Kaori

Otra chiapaneca con destacada participación en la primera sesión de finales fue Kaori Yáñez Espinosa, con la presea de bronce en 50 mariposa. La alumna del entrenador Alexis Alonso registró un tiempo de 29.72 segundos que le dio el lugar en el podio de la categoría 15-16 años.

Finalista en la varonil

Por su parte, el nadador Ian de la Rosa Cruz (El Delfín) también tuvo una destacada actuación en finales al colocarse en el quinto lugar de los 50 metros mariposa, en la categoría 15-16 años, con un tiempo de 26.00 segundos.

Es importante mencionar que las competencias continuarán hasta el domingo 21 de diciembre, mismas que son avaladas por World Aquatics y forman parte del proceso selectivo rumbo a las Olimpiadas Nacionales Conade 2026, lo que resalta la relevancia de los resultados obtenidos para Chiapas.