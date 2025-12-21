Ariadna Sarmiento gana su segundo oro

La nadadora chiapaneca Ariadna Sarmiento Monzón volvió a lucirse en el Nacional de Curso Corto de Natación 2025, al conquistar su tercera medalla del certamen y segunda presea de oro, en acciones de la jornada de finales, celebrada en el Centro Acuático Olímpico Universitario de Monterrey, Nuevo León.

La atleta villaflorense, que representa al club deportivo El Delfín —y es alumna de la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez—, se proclamó campeona nacional en los 50 metros pecho al detener el cronómetro en 33.84 segundos, para subir a lo más alto del podio.

En segundo lugar se colocó Sarah Baldenebro Soberanes (Sonora) con 35.14, y en tercero figuró Ana Berenice Guillén Granados (Guanajuato) con 35.21 segundos.

En esta misma sesión de finalistas, Chiapas también tuvo una destacada actuación con Rodrigo Escobar Cruz, quien se ubicó en el Top 10 nacional en la prueba de 100 metros dorso (15-16 años), con un tiempo de 59.65 segundos, para colocarse en la novena posición.