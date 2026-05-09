Ariadna Sarmiento suma medalla de bronce

La Selección Chiapas de Natación continúa destacando en la Olimpiada Nacional Conade 2026, con una sobresaliente participación en la sesión de finales del jueves por la noche, en el Macro Centro Deportivo del Code León 1 en Guanajuato, incluyendo ahora un podio para la nadadora de El Delfín, Ariadna Sarmiento Monzón, quien conquistó la medalla de bronce en los 50 metros pecho.

Ariadna registró un tiempo de 34.45 segundos, resultado que la coloca en el podio nacional de la categoría 17-18 años y otorga a Chiapas una valiosa presea.

Además, la nadadora firmó previamente una participación destacada en otras dos finales celebradas el miércoles, en las que obtuvo el 6° lugar en 200 pecho con 2:51.64 y el 7° lugar en 50 mariposa con 30.15 segundos.

Otros resultados

Los Delfines consiguieron otras actuaciones relevantes en más finales: Ana Paola Cáceres Nangusé logró el 8° lugar en 400 combinado individual con 5:50.73 en la categoría 13-14 años, manteniéndose entre las mejores del país en una prueba de alta exigencia técnica.

Por su parte, Maximiliano Domínguez García tuvo una participación destacada con dos finales, consiguiendo el 6° lugar en 50 dorso con 29.96 y el 9° lugar en 100 dorso con 1:08.03, en la categoría 13-14 años.