Armadillos hace su presentación en casa

El escuadrón de los Armadillos de Tapachula disputará su primer partido oficial como local en la Temporada Juvenil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas, cuando reciba a Búhos San Cristóbal, este sábado a las 20:00 horas, en la Unidad Deportiva Indeco.

El encuentro, correspondiente a la segunda semana de la naciente campaña, marcará el regreso del Futbol Americano juvenil a Tapachula después de décadas sin actividad de esta disciplina, además de representar una oportunidad para impulsar su desarrollo en la región.

Visita

El conjunto del Soconusco, que también cuenta con jugadores provenientes de Guatemala, buscará ofrecer una buena presentación ante su afición y consolidar un proyecto que amplía la presencia del Futbol Americano organizado en Chiapas. No obstante, el duelo no será sencillo, pues Búhos es una de las franquicias más competitivas de la categoría.

Otros partidos

La actividad incluye otros tres encuentros: a las 11 de la mañana, Borregos Salvajes recibe a Raptors en el campo Cima Azul del Tecnológico de Monterrey, campus Chiapas, en esta capital.

Posteriormente, la programación oficial de la OEFA marca que Leones de San Cristóbal enfrentará a Guerreros Tuxtla (15:30 horas), en el Deportivo San Cristóbal, mientras que Toros Salvajes Cobach 13 se medirá con Osos de Chiapas (16:00 horas), en el estadio Dr. Samuel León Brindis de Tuxtla Gutiérrez.