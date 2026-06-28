Arranca con intensidad el torneo Cumbre

Con una intensa actividad en los terrenos de juego comenzó la edición 2026 del Torneo Cumbre de Selecciones, que reúne a representativos de distintas entidades del país y que desde su primera fecha confirmó el alto nivel competitivo que se vivirá durante todo el fin de semana en el municipio de Tonalá.

Las diferentes categorías entraron en acción desde temprana hora, protagonizando partidos llenos de intensidad, entrega y buen Futbol, mientras decenas de familias y aficionados se dieron cita para respaldar a los equipos participantes, creando un ambiente de fiesta deportiva en cada uno de los escenarios.

Acciones

Uno de los resultados más destacados fue el conseguido por la selección de Uxpanapa, Veracruz, que logró debutar con el pie derecho al imponerse ante el conjunto de Pavones en un compromiso sumamente disputado. A pesar de las altas temperaturas características de la costa chiapaneca, el representativo jarocho mostró personalidad, orden táctico y contundencia para quedarse con sus primeros tres puntos dentro del certamen.

Otro de los encuentros que acapararon la atención fue el protagonizado por Deport Vida y Red Toluca, considerado uno de los duelos más atractivos de la jornada inaugural. Ambos cuadros ofrecieron un espectáculo ofensivo de principio a fin, generando constantes llegadas a ambas porterías y manteniendo la emoción hasta el silbatazo final.

El marcador terminó favoreciendo a Deport Vida por 5 goles a 3, en un choque en el que ninguno de los dos equipos bajó la intensidad. La escuadra vencedora aprovechó mejor sus oportunidades frente al arco rival, mientras que Red Toluca luchó hasta los últimos minutos intentando acortar la diferencia.

Deport Vida también destacó por la participación de todas sus categorías, que iniciaron su camino dentro de la competencia con el objetivo de sumar unidades desde el arranque del torneo. La institución dejó en claro que buscará convertirse en protagonista en cada división gracias al trabajo colectivo, la disciplina y el compromiso de sus jugadores.

El ambiente vivido en esta primera jornada confirmó el crecimiento que ha tenido la Cumbre de Selecciones, evento que continúa consolidándose como una importante plataforma para el desarrollo del Futbol infantil y juvenil, al reunir equipos de distintos estados y ofrecer un espacio de convivencia, competencia y proyección para cientos de futbolistas.

Con el telón ya levantado, las expectativas aumentan para las siguientes fechas, en las que cada encuentro será determinante en la búsqueda de la clasificación a las rondas finales. La intensidad observada en el arranque permite anticipar un torneo sumamente competitivo, en el que cada punto tendrá un valor importante rumbo a la pelea por el campeonato.