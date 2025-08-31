Arranca el Campamento Estatal de TKD

Con gran entusiasmo comenzó el Campamento Estatal de Tae Kwon Do, organizado por la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do (ACHTKD) en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte).

El evento, que marca una nueva etapa para el organismo, fue inaugurado bajo la dirección del profesor Fernando Borraz Ballinas, recién nombrado presidente de la asociación y quien subrayó la importancia de consolidar un proyecto que brinde mayores oportunidades a los atletas chiapanecos a niveles nacional e internacional.

En esta primera sesión se dieron cita escuelas y academias de diferentes municipios, quienes acudieron con sus mejores exponentes para participar en un ambiente formativo. Las actividades comenzaron con las divisiones preinfantil, infantil y cadetes. Las familias estuvieron presentes para respaldar a los pequeños talentos. Más tarde fue el turno de los jóvenes y adultos, lo que permitió vivir una jornada completa.

Invitado especial

Uno de los momentos más esperados fue la participación del campeón mundial Carlos Sansores, quien compartió un mensaje inspirador para los atletas chiapanecos: “El Tae Kwon Do me ha dado todo, y hoy quiero motivar a cada niño y joven para que crean en su talento. Disciplina, constancia y pasión son la clave para llegar lejos. Veo en Chiapas un semillero de grandes competidores; solo necesitan confianza en sí mismos y el apoyo de sus familias y entrenadores”.

Posteriormente, el quintanarroense hizo una breve exhibición de técnicas avanzadas, lo que provocó la ovación de los asistentes.

Por su parte, Fernando Borraz Ballinas agradeció la confianza depositada en su gestión y resaltó la trascendencia de arrancar el ciclo competitivo con un evento de esta magnitud: “Nuestro compromiso es fortalecer los procesos de formación, garantizar competencias de calidad y, sobre todo, respaldar el esfuerzo de cada atleta que porta con orgullo el uniforme. Contar con la presencia de Carlos Sansores es un honor y un estímulo que quedará grabado en los más jóvenes”.

El campamento continuará este domingo con los topes de todas las categorías. Se espera una mayor intensidad en los duelos y la definición de los mejores exponentes estatales. Esta actividad reafirma el compromiso de la ACHTKD de impulsar al Tae Kwon Do chiapaneco hacia escenarios más altos, reforzando el trabajo en equipo y la disciplina como ejes fundamentales.