Arranca el Campeonato de Copa 2026

Con seis encuentros programados, este sábado 24 de octubre comenzará la actividad de la jornada 1 del Campeonato de Copa 2026 C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez, organizado por la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), en Tuxtla Gutiérrez.

La cancha 1 de Caña Hueca será el escenario de la primera fecha, en la que equipos de la rama femenil buscarán iniciar con el pie derecho su participación en esta competencia que reúne a escuadras de distintas categorías.

Las acciones comenzarán a las 8:00 horas con el enfrentamiento entre Europaraíso y Fénix, correspondiente a la segunda categoría. A las 9:00 horas, Freyas se medirá con Valkirias, también en busca de sumar sus primeros puntos del certamen.

Para las 10:00 horas, Transportes enfrentará a Toros en el sector de primera fuerza, grupo B, mientras que a las 11:00 horas Lince se verá las caras con Panteras, en un duelo de segunda.

La programación continuará al mediodía con el partido entre Felinas Golden y Linces, también de segunda categoría. Finalmente, a las 13:00 horas, Aztecas y Cinalex, de la primera fuerza, grupo B, cerrarán la jornada.

Con este calendario, la liga municipal dará inicio a una nueva etapa de competencia, en la que los tratarán de consolidar su nivel y avanzar en el torneo. La invitación está abierta para que los aficionados acudan a Caña Hueca y apoyen a sus equipos en el arranque del campeonato.