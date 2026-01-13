Arranca el Clausura 2026 con fecha doble

La Liga MX dio el banderazo de salida al Clausura 2026 con una jornada 1 cargada de resultados inesperados y el surgimiento de nuevos candidatos.

Los Rayos visitaron la Comarca Lagunera y vencieron con autoridad a Santos Laguna por 3-1, lo que les permitió ubicarse en la cima de la tabla general del Clausura 2026.

Aunque es muy temprano en el torneo para ver a los posibles protagonistas del certamen, el resultado ante los santistas posiciona a los Hidrorrayos como uno de los equipos a seguir a lo largo del campeonato.

En segundo lugar, aparece el Guadalajara, que cumplió en casa al derrotar por 2-0 a Pachuca. Pero sobre todo con una gran labor al ataque de su juvenil estrella Armando González, quien demostró que se mantiene encendido luego de terminar el Apertura 2025 como uno de los líderes de goleo.

Cabe señalar que Chivas fue el único de los llamados “cuatro grandes” que logró la victoria en esta primera jornada, al mostrar solidez defensiva y efectividad al frente.

América, Cruz Azul y Pumas, en cambio, tuvieron un debut diferente. Las Águilas igualaron sin goles en su visita a Tijuana, mientras que Cruz Azul cayó por 2-1 en cancha de León y Pumas apenas rescató un punto al empatar 1-1 como local ante Gallos Blancos de Querétaro.

De esta forma, siete equipos terminaron la fecha 1 con tres puntos: después de Necaxa y Chivas se colocan Tigres (2-1 sobre su San Luis), FC Juárez (2-1 de visita ante Mazatlán), León (2-1 ante la Máquina) y Toluca (1-0 ante Rayados). Atlas cierra este grupo de punteros al vencer por 1-0 en su duelo contra Puebla.

En la zona media aparecen los empatados con un punto: Querétaro y Pumas (1-1), América y Tijuana (0-0). Cruz Azul ocupa el décimo segundo puesto con cero unidades tras su derrota en el Bajío.

Próximos

Tras un flojo comienzo de torneo, Puebla recibe a Mazatlán a las 17:00 horas en el estadio Cuauhtémoc, en el primer encuentro de la jornada dos, en una semana que no será sencilla para los equipos que vivirán la primera fecha doble del campeonato.

Por su parte, Necaxa tuvo un inicio de Liga MX prometedor al debutar con un triunfo de 3-1 ante el Santos Laguna, y ahora los de Aguascalientes recibirán a los Rayados de Monterrey.

El balón volverá a rodar cuando Pachuca se enfrente a León en una apresurada jornada en la que el inicio de Tuzos no fue el que Esteban Solari esperaba, al caer (2-0) ante Chivas. Pero la afición tuza confía en que el regreso y la experiencia del delantero venezolano Salomón Rondón ayude a los de Hidalgo a reencontrarse con el gol y con la parte alta de la tabla general.

Finalmente, este martes los Bravos de Juárez tienen una dura prueba cuando reciban en cancha del estadio Olímpico Benito Juárez a las Chivas de Guadalajara, para un duelo que promete ser de alto nivel, luego de que el conjunto fronterizo sumó de visita ante Mazatlán. Por su parte, el Rebaño Sagrado se quedó con los tres puntos al vencer a los Tuzos del Pachuca en la jornada inaugural de la Liga MX.