Arranca el LVI Campeonato Estatal Charro

En un ambiente de tradición, identidad y reconocimiento al legado de grandes impulsores de la Charrería en Chiapas, se puso en marcha el LVI Congreso y Campeonato Estatal Charro, certamen que reúne a las mejores asociaciones del estado en el lienzo Charros de la Capital, en Tuxtla Gutiérrez.

Ceremonia

La ceremonia inaugural, efectuada la noche del martes, contó con la presencia de familiares de José María López Rivera, personaje homenajeado en esta edición por su enorme aportación a la Charrería chiapaneca durante más de cinco décadas, promoviendo este deporte nacional en distintos municipios de la entidad y dejando una huella significativa en las asociaciones charros.

Durante el protocolo estuvieron presentes la viuda y los hijos de José María López Rivera (atleta homenajeado), quienes recibieron el reconocimiento de parte de organizadores, competidores y autoridades presentes, en un momento que estuvo cargado de emotividad y aplausos de todos los asistentes.

Autoridades

En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acudió Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, quien subrayó la importancia de mantener vivas las tradiciones mexicanas y respaldar actividades que fortalecen la identidad cultural y deportiva de Chiapas.

Asimismo, el comité organizador encabezado por Carlos Pastrana de Alba, representante de la Asociación de Charros de Tuxtla, junto a Sergio Granda, integrante de Rancho El Fénix, dio la bienvenida a las agrupaciones participantes y agradeció el respaldo de las autoridades estatales y de la Federación Mexicana de Charrería.

También acudió Manolo Bermúdez, representante de Rancho El Laurel, agrupación que forma parte de la sede organizadora junto con Rancho El Fénix, reafirmando el compromiso de impulsar la Charrería y generar eventos de gran nivel para los competidores y aficionados.

Otro de los momentos más importantes de la ceremonia fue la intervención de Carlos de Jesús Bermúdez Albores, presidente de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros, quien agradeció a la familia de José María López Rivera por permitir que el campeonato lleve su nombre como homenaje especial.

En lo deportivo, la actividad comenzó desde el mediodía con intensas competencias que dejaron los primeros resultados oficiales. El equipo que tomó momentáneamente la cima de la clasificación general fue Murillo Ranch, que logró sumar 353 puntos para colocarse como el mejor registro de la jornada inaugural y perfilarse como uno de los favoritos rumbo a las rondas finales.

En el sector infantil también se vivieron grandes emociones. Rancho San Rafael, en la categoría dientes de leche, acumuló 234 unidades, con una actuación destacada que fue reconocida por el público presente.

Por su parte, Rancho Los Cedros, dentro de la categoría infantil A, consiguió una puntuación de 154, mientras que la Escuela de Charrería Rey del Cuadril, en infantil B, cerró con 206 puntos tras una participación llena de entrega y entusiasmo.

Las actividades del Campeonato Estatal Charro 2026 continuarán durante toda la semana con competencias en distintas categorías, mientras que el sábado se hará la junta del Congreso Estatal y las semifinales, dejando para el domingo las esperadas finales del certamen.