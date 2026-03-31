Arranca el Mundialito Tuchtlán 2026

Con una destacada participación de equipos y ante un nutrido público se llevó a cabo la inauguración del Mundialito Tuchtlán 2026, en el parque deportivo y Recreativo Caña Hueca, marcando el arranque de uno de los torneos más importantes de Futbol de Salón en la capital chiapaneca.

El certamen tiene como objetivo fomentar la integración social y la activación física a través del deporte, reuniendo a niñas y niños de entre 12 y 14 años en una competencia que además promueve el sano esparcimiento familiar en el marco del próximo Mundial de Futbol 2026.

Durante la ceremonia inaugural se hizo la presentación de los equipos, representando a distintas colonias y agencias municipales, cada uno identificado con el nombre de una selección diferente, lo que dio un toque internacional al evento. En total se contempla la participación de más de mil 500 jugadores, así como miles de asistentes que forman parte del entorno deportivo y familiar.

El protocolo incluyó honores a la bandera, del Himno Nacional Mexicano y el Himno a Chiapas, además de exhibiciones que aportaron ambiente festivo a la jornada. Posteriormente se dio paso a la declaratoria inaugural y a la tradicional patada inicial, marcando oficialmente el inicio de la competencia.

Después del acto protocolario se disputó el partido inaugural entre representativos de Emiliano Zapata, con el duelo entre Estudiantes F. C. (Arabia Saudita) y Halcones (Australia), en el primer capítulo deportivo de este torneo.

Con la participación de múltiples escuadras y el respaldo de la comunidad, el torneo inicia actividades con altas expectativas, apostando por el crecimiento del deporte entre las nuevas generaciones.