Arranca el Panamericano Field 2025

San Cristóbal de Las Casas se vistió de gala con la ceremonia de inauguración del Campeonato Panamericano Field 2025 de Tiro con Arco, certamen que reúne a representantes de distintos países del continente y que del 1 al 5 de octubre tendrá como escenario al Parque Ecoturístico Montetik.

La ceremonia estuvo marcada por el ondear de banderas y el entusiasmo de los equipos participantes que llenaron de colorido y simbolismo el inicio oficial de la justa internacional. Los arqueros desfilaron con orgullo, enmarcando así un evento que pone a Chiapas en los ojos del continente.

El momento más simbólico de la inauguración llegó con la participación de Naomi Aguilar Cerecedo, campeona panamericana y orgullo chiapaneco, quien realizó el primer disparo al blanco, gesto que desató la ovación de los asistentes y marcó oficialmente el arranque de la competencia.

La ceremonia también contó con la presencia de personalidades ligadas al impulso del Tiro con Arco, como Gabriel Ramos, presidente de World Archery México; Segundo Guillén, coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo; Karime Montoya, seleccionada nacional y Juan René Serrano, coordinador técnico del Panamericano Field.

Con la conjunción de autoridades, atletas y público, el Panamericano Field 2025 promete ser una experiencia inolvidable tanto para los competidores como para quienes acudan al Parque Montetik, un espacio que combina naturaleza con la intensidad de una disciplina que exige precisión y concentración.

San Cristóbal de Las Casas respira deporte, cultura y emoción, consolidándose como una ciudad anfitriona de grandes eventos internacionales. Ahora, todas las miradas se centran en las jornadas venideras, donde cada flecha lanzada será la representación de sueños, esfuerzos y aspiraciones de los arqueros del continente.