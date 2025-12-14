Arranca el Torneo 58 Aniversario

El Torneo del 58 Aniversario de los Charros de Tuxtla 2025 Amado Durán López vivió un intenso primer día de actividades en el lienzo Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, donde las escuadras participantes mostraron un elevado nivel competitivo y dejaron abiertas las expectativas rumbo a las finales del certamen, que se celebrarán este domingo.

Inicio

Desde temprana hora, la afición respondió al llamado para presenciar una jornada llena de tradición, técnica y entrega, en un evento avalado por la Unión Estatal Chiapaneca de Charros y que forma parte de las celebraciones más representativas de la Charrería en la capital del estado.

En la primera charreada, celebrada a las 12:00 horas, Rancho San Rafael firmó una destacada actuación al registrar 276 unidades, colocándose entre los mejores de la jornada. Muy cerca apareció Charros de Teapa, Tabasco, quienes cerraron con 258 puntos, mostrando constancia en las suertes a caballo y en las manganas.

La Frailescana R5 sumó 249 bonos, manteniéndose en la pelea con una presentación sólida, mientras que El Perrón de Veracruz alcanzó 242 puntos, dejando constancia de su experiencia y empuje en cada una de las faenas ejecutadas.

Para la segunda charreada, el público presenció una de las mejores actuaciones del día, cortesía de Regional El Refugio AFA, que se colocó como el mejor equipo tras contabilizar 325, destacando por su precisión y su dominio en las suertes clave.

Cristo Rey de Tabasco también tuvo una participación relevante, finalizando con 274 unidades, resultado que lo mantiene con posibilidades importantes de avanzar a las instancias definitivas. En tanto, Charros de Tecpatán cerraron su presentación con 209 puntos, sumando experiencia en un escenario de alto nivel competitivo.

Final

Con estos resultados, el Torneo del 58 Aniversario entra en su etapa decisiva. Será este domingo cuando se lleven a cabo las finales del certamen, instancia en la que se definirá al campeón absoluto de esta edición, en un cierre que promete emociones y un alto nivel.

La organización reiteró la invitación al público en general para asistir al lienzo charro, recordando que la entrada es gratuita y que el evento forma parte de la Nueva Era de la Charrería en Chiapas, consolidando a Tuxtla Gutiérrez como un referente estatal de este deporte.