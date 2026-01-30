Arranca el Torneo Estatal Chiapas 2026

Autoridades deportivas y organizadores dieron detalles del Torneo Estatal Chiapas 2026 de Pro Tenis, certamen que cuenta con el respaldo de la Federación Mexicana de Tenis y que reunirá a lo mejor del talento juvenil de la entidad.

La rueda de prensa contó la participación de Alfredo Penagos, Lucía Penagos y Paola Alonso, quienes hablaron de la importancia de este evento para el desarrollo competitivo del Tenis en Chiapas, al tratarse de una justa que forma parte del calendario oficial y que otorga puntaje para el ranking nacional.

Para esta edición se tiene confirmada la inscripción de alrededor de 70 jugadores, provenientes de municipios como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, lo que garantiza un nivel competitivo elevado y una gran convivencia entre las principales academias del estado.

El torneo se desarrollará el fin de semana en las instalaciones del Club Campestre, con acciones desde este viernes, mientras que el domingo se disputarán las finales en cada categoría. Las modalidades serán “singles” y dobles, permitiendo mayor participación y rodaje para los tenistas inscritos.

Como parte de las actividades complementarias, el sábado se llevará a cabo una charla dirigida a padres de familia y entrenadores, en la que se explicarán los criterios de puntaje, el funcionamiento del ranking, así como el calendario de torneos nacionales programados para el 2026, con el objetivo de brindar claridad y orientación sobre el proceso competitivo.

El sorteo de cuadros se hizo este mismo este mismo jueves, bajo la supervisión de árbitro general Jesús Osorio. Las categorías en competencia serán 10, 12, 14, 16 y 18 años, todas en formato unificado, consolidando así un evento de proyección estatal y nacional.