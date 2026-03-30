Arranca el Torneo Gallitos Olímpicos 2026

Con un ambiente lleno de energía, disciplina y espíritu competitivo, se llevó a cabo la inauguración del Torneo Gallitos Olímpicos 2026 en las instalaciones del Parque Recreativo Caña Hueca, evento que año con año reúne a lo más destacado del Tae Kwon Do formativo en la entidad y que en esta edición superó expectativas por su convocatoria.

La ceremonia de apertura contó con la presencia de Gabriela Abarca, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, así como del organizador Walter Abarca Cabrera, quienes estuvieron acompañados por autoridades municipales, entrenadores, medallistas nacionales e internacionales, además de padres de familia que se dieron cita para respaldar a los competidores en este importante inicio de actividades.

Participantes

En total, más de 800 atletas formaron parte de este certamen, provenientes de diversos municipios de Chiapas, así como de entidades invitadas como Puebla, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, lo que le otorgó un carácter regional al torneo y elevó significativamente el nivel de competencia en cada una de las categorías convocadas.

Entre los participantes destacaron competidores con experiencia en eventos de talla nacional e internacional, así como integrantes de la selección estatal que se encuentran en proceso de preparación rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, la cual tendrá como sede el estado de Tabasco. Este torneo representa una plataforma clave para su desarrollo, al permitirles medirse ante rivales de alto nivel y afinar detalles técnicos y tácticos.

Las acciones deportivas comenzaron con las modalidades de circuito motriz y formas, donde los atletas demostraron coordinación, precisión y dominio técnico en cada ejecución, ofreciendo un espectáculo atractivo para los asistentes y marcando el inicio de una intensa jornada de actividades que continuará en los próximos días.

Implementación

Uno de los aspectos más destacados del evento fue la implementación de petos electrónicos en las áreas de combate, herramienta que permite una evaluación más objetiva y acorde a los estándares actuales de competencia, además de brindar a los atletas la oportunidad de adaptarse a las condiciones que enfrentarán en torneos oficiales de mayor exigencia.

La logística del evento contempló también la presencia de personal de apoyo, jueces certificados y áreas delimitadas para cada modalidad, garantizando el orden y el correcto desarrollo de las competencias, así como la seguridad de todos los participantes.

Al concluir la jornada inaugural, los organizadores expresaron sentirse felices con los resultados obtenidos, destacando no solo la gran participación registrada, sino también el nivel competitivo mostrado por los atletas, así como el ambiente familiar que se vivió durante toda la actividad.

De esta manera, el Torneo Gallitos Olímpicos 2026 se consolida como una de las principales vitrinas para el desarrollo del Tae Kwon Do en Chiapas, impulsando a nuevas generaciones de deportistas y fortaleciendo el camino hacia competencias de mayor nivel.