Arranca el Torneo Nuevos Talentos Mixto

Una explosiva jornada se vivirá en la Liga Uniflag con el arranque del TNT (Torneo Nuevo Talentos) Mixto y la continuación de los torneos de la modalidad Open.

La directiva del campeonato de tocheros dio a conocer su programación oficial y las acciones inician a las 15:00 horas con el duelo del Open Mixto entre Big D y Unicach.

A la par, el TNT Mixto abrirá su primera fecha con el enfrentamiento entre Mustangs y Ocelotes Blancos de la Benemérita Unach, marcando el arranque formal de este certamen formativo dentro de la liga.

Más encuentros

Para las 16:00 horas la actividad continuará la emoción con un encuentro atractivo en el Open Femenil, donde Borregas se medirá ante Pamboleras, equipo que ha destacado en torneos recientes. En ese mismo horario se disputarán dos encuentros del Open Varonil: Toros enfrentará a Mustangs y Unicach chocará con Baby Rich.

A las 16:00 horas seguirá la acción del TNT Mixto con el enfrentamiento entre Unicach y Cañoneros, como parte de la primera fecha.

Últimos cuatro

La jornada cerrará a las 17:00 horas con cuatro duelos correspondientes al Open Mixto: Borregos Jr. se enfrentará a Toxic, Power Puff chocará con Unicach, Mustangs se medirá con Toros y MG Team hará lo propio frente a Toros Jr.

Finalmente, es oportuno comentar que, con el arranque del TNT Mixto y la continuidad de los torneos Open en sus distintas categorías, la Liga Uniflag busca mantener el ritmo competitivo de su Temporada 2026.