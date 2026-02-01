Arranca en Tuxtla el Campeonato Estatal

En un ambiente familiar, competitivo y de gran nivel técnico, dio inicio el Campeonato Estatal de Tenis 2026 en el Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez. El certamen reúne a las futuras promesas de este deporte y marca el arranque formal del calendario estatal.

Este torneo organizado por Pro Tenis Chiapas cuenta con actividad en categorías infantiles y logró congregar a 70 participantes, provenientes de distintos clubes, quienes desde la primera jornada demostraron preparación, disciplina y un notable crecimiento dentro de la cancha.

Primeros encuentros

Desde los primeros encuentros, el campeonato se caracterizó por duelos intensos, intercambios prolongados y un alto compromiso por parte de los competidores, reflejando el trabajo que se viene haciendo en la formación de tenistas desde temprana edad en el estado.

En entrevista exclusiva con “Cuarto Poder”, Alfredo Penagos, miembro de Pro Tenis Chiapas, destacó el positivo arranque del certamen y la gran respuesta de los clubes.

“El evento comenzó de la mejor manera. Estamos muy contentos con el nivel que se está mostrando. Hay mucho talento en los clubes; niños con fundamentos sólidos y una mentalidad competitiva que ilusiona de cara al futuro del Tenis en Chiapas”, expresó.

Penagos también subrayó que torneos de este tipo permiten detectar nuevas promesas y fortalecer el proceso formativo, además de brindar a los jugadores la experiencia de competir en un entorno organizado y exigente.

La actividad continuará durante el fin de semana con jornadas clave rumbo a la definición de campeones, ya que este domingo se disputarán las finales, en las que los mejores exponentes de cada categoría buscarán coronar su esfuerzo y su constancia.

Con este arranque, el Campeonato Estatal de Tenis 2026 reafirma su importancia como plataforma de desarrollo y proyección para el Tenis infantil, consolidando a Tuxtla Gutiérrez como uno de los principales escenarios para la práctica competitiva de este deporte. Este domingo darán a conocer a los campeones en las distintas categorías del certamen.