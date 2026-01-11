Arranca Estatal 5 x 5 rumbo a la Olimpiada

Con una intensa jornada de partidos y un ambiente cargado de entusiasmo, se puso en marcha el Estatal de Basquetbol 5 x 5, rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, certamen que reúne a lo mejor del talento juvenil de Chiapas y que marca una etapa clave en el proceso selectivo estatal.

Categorías

Las acciones comenzaron en las canchas techadas del parque recreativo y deportivo Caña Hueca, escenario que alberga los encuentros correspondientes a las categorías 2013-2012 (13-14 años) y 2011-2010 (15-16 años), en las ramas varonil y femenil. Desde el primer silbatazo, los equipos mostraron intensidad, orden táctico y un alto nivel competitivo, conscientes de que cada resultado puede acercarlos al objetivo principal: integrar el seleccionado estatal.

El evento congrega a 372 integrantes, entre atletas, entrenadores y jueces, provenientes de municipios como Tapachula, Palenque, Comitán de Domínguez, Ixhuatán, San Cristóbal de Las Casas, Villa Corzo, Frontera Comalapa, Suchiapa, Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez. A ellos se suman representantes de las regiones Norte, Meseta Comiteca, Soconusco, Metropolitana, Frailesca-Mezcalapa, Selva, Altos y Fronteriza Sierra, reflejando la amplitud y el crecimiento del Basquetbol en el estado.

Más allá de los marcadores, el estatal se ha convertido en un espacio de evaluación integral, donde se observan aspectos técnicos, físicos y de carácter competitivo. La exigencia es alta, ya que los equipos no solo buscan avanzar de fase, sino dejar constancia del trabajo formativo que se hace en sus municipios y academias.

Inauguración

Antes del arranque de los partidos se llevó a cabo la inauguración oficial, encabezada por el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, en compañia de autoridades del Instituto del Deporte del Estado, y Manuel Martínez, director del Instituto del Deporte Tuxtleco.

Como parte de su mensaje, el alcalde invitó a las y los participantes a dar su máximo esfuerzo, destacando el respaldo institucional al deporte formativo y la energía que transmiten las niñas, niños y jóvenes en cada competencia.

Con jornadas programadas hasta este domingo, el Estatal de Basquetbol 5 x 5 promete duelos vibrantes, evaluaciones minuciosas y la consolidación de nuevos talentos que buscan dar el siguiente paso en su desarrollo deportivo, en un evento que reafirma a Tuxtla Gutiérrez como un punto clave para el deporte competitivo en la entidad.