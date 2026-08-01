Arranca la 10ª edición del Torneo Supremo

La Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque pondrá en marcha desde este sábado su 10º Torneo Supremo, arrancando con la participación de 9 clubes e invitación abierta a otros equipos que quieran sumarse al popular campeonato capitalino.

Apenas hace unas semanas se dio la consagración del club Leyendas C. A. como monarcas absolutos del certamen, en una electrizante final en la que venció por 3-2 a Cuervos C. A.

A partir de esta sábado comienza a escribirse una nueva historia. Los cuadros de Sporting FC y Halcones Dorados serán los encargados de dar la patada inicial con el primer encuentro de la nueva campaña, a partir de las 5 de la tarde.

Al terminar será el turno para Rayo Vallecano de medir fuerzas con el conjunto de La Victoria. Para las 7 de la noche, el campeón Leyendas C. A. enfrentará al Deportivo Rayo, y la sesión concluye a las 8 de la noche con el partido entre Chamacos DV y Cinepolocos.

Inscripciones abiertas

Los equipos que deseen sumarse a este torneo pueden pedir informes comunicándose al teléfono 9612492029. El certamen se disputa exclusivamente los días sábados, en horarios desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, y habrá premios en efectivo, diplomas y trofeos para los campeones.