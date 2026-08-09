Arranca la batalla por el trofeo de Copa

Una vibrante jornada de Liguilla se vivirá en la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, que centrará la acción dominical en la pelea por el título de Copa, con la serie de repechaje de cuartos de final, a partido único.

La cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente será el escenario de los encuentros, arrancando la sesión a las 9 de la mañana, con el cruce entre Santa Cruz y Jaguares FC.

Posteriormente se medirán las representaciones del AC Milán y Real Unión, mientras que en el último duelo chocarán los conjuntos de Ambulancias Colibrí y La Bandita FC, a las 11 de la mañana.

Con boleto a semifinal

Carlos Castillo Ramírez, presidente de la Liga Guerrero Zoque, informó que el equipo de Aston Villa renunció a su derecho por disputar el campeonato de Copa; por lo tanto, el Deportivo Enbe avanza de forma directa a las semifinales por su mejor posición en la tabla general durante la temporada regular.

De hecho, Deportivo Enbe aparece como el sembrado número uno de los cuadros aspirantes al trofeo de consolación, por lo que en teoría será el rival a vencer.

Aguardan en Liga

Será hasta el domingo 16 de agosto cuando se reanuden las acciones de la fase final del Torneo Héroes Bonampak, que ya tiene definidos a los semifinalistas de Liga.

El superlíder, Ice Cars FC, tendrá como adversario al conjunto de Águilas FC, que terminó en cuarto, en tanto que Cayuco FC (segundo) se medirá con Santos FC (tercero), en otro compromiso que promete ser electrizante.