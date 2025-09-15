Arranca la Copa Chiapas Tux 7 2025

El estadio Flor del Sospó se vistió de gala este fin de semana para recibir la inauguración de la Copa Chiapas Tux 7, un torneo que ha generado gran expectativa en el futbol chiapaneco. Con un lleno total en las gradas y la participación de más de 130 equipos de diferentes categorías, el evento inició con una ceremonia cargada de emociones y esperanza para los jugadores que sueñan con destacar en el balompié.

Desde temprana hora los equipos comenzaron a llegar al recinto, acompañados de sus familias y seguidores, creando un ambiente festivo que se extendió por toda la jornada. La inauguración inició con un desfile protagonizado por los clubes participantes, quienes desfilaron portando sus uniformes y banderas, mostrando la identidad y orgullo de sus comunidades.

El acto protocolario estuvo encabezado por los organizadores del torneo y contó con la presencia especial de visores oficiales de Club América, Chivas y Pachuca, quienes arribaron a Tuxtla Gutiérrez con la intención de detectar talento joven. Esta oportunidad generó gran motivación entre los futbolistas, que vieron en la Copa Tux 7 una auténtica vitrina para cumplir sus metas deportivas.

Durante la ceremonia se destacó la importancia de este torneo para el crecimiento del Futbol en la región. Los directivos enfatizaron que más allá de la competencia, la Copa busca fomentar valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia, pilares fundamentales para formar a los atletas del futuro.

Tras la inauguración se dio el silbatazo inicial, marcando el comienzo de una serie de partidos que se jugarán durante todo el fin de semana. Las primeras jornadas estuvieron llenas de intensidad, con duelos parejos y goles espectaculares que desataron la emoción en las gradas.

Padres de familia, amigos y aficionados alentaron con fuerza a cada equipo, creando una atmósfera única que refleja la pasión que existe por el Futbol en Chiapas. El apoyo de la afición ha sido clave para que este torneo se consolide como uno de los más importantes en la región.

Los organizadores confirmaron que los partidos se desarrollarán en varias canchas de la capital chiapaneca, buscando que todos los equipos tengan la oportunidad de mostrar su nivel. La final se disputará nuevamente en el estadio Flor del Sospó, donde se espera una gran fiesta deportiva.

En total, la Copa Chiapas Tux 7 contará con la participación de equipos en categorías infantiles, juveniles y libres, tanto varoniles como femeniles. Este amplio abanico de divisiones permite que niños, jóvenes y adultos puedan competir y convivir en un entorno sano y seguro.

Con este inicio exitoso, la Copa Chiapas Tux 7 reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo y se posiciona como un semillero de talentos, brindando a los jugadores chiapanecos la oportunidad de mostrarse ante clubes de renombre nacional.

El balón ya rueda y la emoción está en su punto más alto. Durante los próximos días se vivirán jornadas llenas de intensidad y futbol de calidad, en un torneo que ha llegado para quedarse en el corazón de los aficionados chiapanecos.