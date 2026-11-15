Arranca la Copa Regional 2026

El Basquetbol regional vive una auténtica fiesta en Tuxtla Gutiérrez con el arranque de la Copa Peperami, fase Regional Sureste, organizada por Club Basket DAE, el cual reúne a más de 67 clubes y más de 170 equipos, consolidándose como una de las competencias de mayor convocatoria en el sureste mexicano.

Las actividades deportivas comenzaron con la participación de equipos provenientes de distintos municipios y estados de la región, que buscan aprovechar esta plataforma para demostrar su talento y competir por los primeros lugares.

La presentación oficial contó con la presencia de Carlos Mario Martínez, presidente de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (Ademeba) del estado de Chiapas, José Domingo Ruiz Grajales, secretario general de dicha asociación, así como de Carlos Rosas Burguete, coordinador estatal de arbitraje, además de Diana Amezcua Echeverría, directora de Club DAE, quien agradeció el respaldo de los colaboradores que hicieron posible la realización del campeonato.

Primeros duelos

Los primeros encuentros ofrecieron emociones, con equipos que llegaron dispuestos a competir y demostrar el trabajo realizado durante el proceso de su preparación. Uno de los resultados destacados fue el triunfo de Scorpions Manoxi, de Cárdenas, Tabasco, que se impuso 45-28 a Ixtleros de Berriozábal, dentro de la categoría 2009-2010, en las instalaciones del Parque Deportivo Caña Hueca.

Conforme avanzan las jornadas, las distintas escuadras ajustan sus estrategias, mejoran su funcionamiento colectivo y encuentran su mejor versión de cara a la etapa decisiva. La competencia representa una oportunidad para que los clubes midan su nivel ante rivales de diferentes procedencias y avancen hasta las instancias por el campeonato.

Sedes

Los encuentros se desarrollan en cuatro escenarios de la capital chiapaneca: Albania, Niños Héroes, Parque del Oriente y Laureles, instalaciones que reciben la actividad de las distintas categorías durante esta fiesta del baloncesto.

La Copa Peperami DAE Regional Sureste continuará con una intensa agenda de compromisos, en la que cada resultado será importante para las aspiraciones de los participantes. El objetivo de todos será llegar en las mejores condiciones al domingo, día en que se disputarán las finales y se conocerá a los campeones de las diferentes categorías.