Arranca la cuarta edición del Campeonato Estatal en Bochil

Con una emotiva ceremonia de inauguración celebrada en el auditorio municipal de Bochil, comenzó oficialmente la cuarta edición del Campeonato Estatal del Torneo de Verano Fut 7 2026, que reunirá a destacados equipos de diferentes rincones de Chiapas y que promete convertirse en una auténtica fiesta del Futbol Rápido.

En la apertura del certamen estuvo el presidente municipal de Bochil, Sergio Luis Zenteno Meneses, así como autoridades locales, organizadores, invitados especiales, jugadores y decenas de aficionados que se dieron cita para ser parte del arranque oficial de una de las competencias más importantes de la región.

Durante la ceremonia fueron presentados uno a uno los participantes, quienes desfilaron ante el público representando con orgullo a sus municipios y comunidades, marcando así el inicio de una intensa semana de actividad deportiva.

Sede

El auditorio municipal de Bochil será el escenario donde se disputará la totalidad de los encuentros, brindando las condiciones necesarias para que jugadores y aficionados disfruten un torneo de alto nivel.

La edición 2026 contará con la participación de escuadras locales y representativos provenientes de distintos municipios del estado. Entre los conjuntos foráneos destacan Abarrotes Martha Jitotol, Piscis de Jitotol, Diclivet Tuxtla, Conalv Soyaló, Cuervos de Soyaló, Laguneros del Bosque y Transportes Jaguar Palenque, que buscarán quedarse con el campeonato estatal.

Tradición

Asimismo, el torneo reúne cuadros de gran tradición como FC El Puerto, Pintitos FC, Taller El Morro, Muñeco Pro, Carnicería El Topo, Las Moras, Jaguares Udech y Temerarios, conformando una fase de grupos que promete partidos de gran intensidad desde la primera jornada.

Las acciones arrancaron este martes y continuarán toda la semana con duelos programados en horarios vespertinos. Posteriormente se disputarán los cuartos de final, las semifinales y la gran final, mediante la cual se conocerá al nuevo campeón del certamen.

Con una destacada participación de equipos, una excelente respuesta de la afición y el respaldo de las autoridades municipales, la cuarta edición del Campeonato Estatal del Torneo de Verano Fut 7 comenzó con grandes expectativas y con la promesa de ofrecer una semana llena de emociones, buen Futbol y convivencia deportiva en el municipio de Bochil.