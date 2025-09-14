Arranca la cuarta fecha del estatal

La fiesta charra en Chiapas ya está en marcha. Este fin de semana arrancó oficialmente la cuarta fecha del estatal 2025, certamen que reúne a los mejores equipos de la entidad en las instalaciones del lienzo charro de Tuxtla Gutiérrez, que lució abarrotado de aficionados y familias que se dieron cita para presenciar el inicio de la máxima competencia de este deporte.

Con una ceremonia llena de tradición y respeto por la cultura mexicana se dio el arranque de la justa. Autoridades municipales y estatales estuvieron presentes, así como representantes de la Unión de Asociaciones de Charros de Chiapas, quienes dieron la bienvenida a las escuadras participantes. El evento busca promover y fortalecer la Charrería, además de definir a los conjuntos que representarán al estado en el campeonato nacional.

Emocionante inicio

Desde temprana hora el recinto comenzó a llenarse de colores, música y ambiente familiar. Los equipos, perfectamente uniformados, realizaron su desfile de apertura, mostrando con orgullo los estandartes de sus asociaciones y dejando en claro el compromiso con el deporte nacional por excelencia.

Durante la jornada inaugural se vivieron emocionantes suertes que pusieron a prueba la destreza y habilidad de los competidores. Los charros demostraron su experiencia en cada movimiento, desde la cala de caballo hasta el paso de la muerte, despertando aplausos y ovaciones de los presentes que disfrutaron cada instante.

El comité organizador subrayó la importancia de este campeonato, no solo como una competencia, sino como una plataforma para el crecimiento y proyección de esta disciplina en Chiapas. Señalaron que la justa es una oportunidad para que nuevos talentos se den a conocer y para que los equipos consolidados confirmen su hegemonía en la disciplina.

Para esta edición se espera la presencia de más de 30 conjuntos provenientes de distintas regiones del estado, que competirán a lo largo de varias jornadas buscando sumar la mayor cantidad de puntos y asegurar un lugar en el podio. Cada presentación será evaluada minuciosamente por jueces expertos que calificarán la técnica, la ejecución y la precisión de cada suerte.

El ambiente en la capital fue descrito como inmejorable, con familias enteras disfrutando no solo las acciones, sino también la gastronomía y las artesanías que forman parte de la feria organizada alrededor del campeonato. Grupos musicales regionales y actividades culturales complementaron la experiencia, haciendo del arranque un verdadero espectáculo.

El torneo se extenderá durante este fin de semana con rondas clasificatorias, hasta llegar a la gran final, en la que se definirá al equipo campeón de Chiapas. La expectativa es alta, pues en la edición pasada las competencias se definieron por márgenes muy estrechos, lo que garantiza un espectáculo lleno de emoción y adrenalina.