Arranca la Etapa Municipal 5 x 5 Conade

La duela del domo de Caña Hueca volvió a llenarse de emoción con la puesta en marcha de la Etapa Municipal de Basquetbol 5 x 5, rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026. Durante la ceremonia inaugural se presentó a los equipos que buscarán su clasificación al regional, marcando el inicio de un fin de semana cargado de intensidad, talento juvenil y eliminatorias de alto nivel.

Desde las primeras horas del sábado, los representativos comenzaron a mostrar sus estilos de juego, en las cuatro categorías participantes, con niñas, niños y jóvenes que pelearon cada balón como si fuera el último. Alecam, Mundo Basket, Tornados, Gigantes, Osos y Leones fueron algunos de los protagonistas que dejaron claro que llegan con preparación, orden y mucha ambición por alcanzar la siguiente fase.

Los partidos del sábado se desarrollaron a un ritmo elevado, con choques que exigieron precisión en el tiro exterior, lectura rápida de la defensa y transiciones veloces que levantaron a los aficionados de sus asientos. Entre los encuentros más destacados se vivieron auténticos duelos tácticos, en los que la disciplina defensiva marcó diferencias y las ofensivas encontraron variantes para romper las marcas.

El ambiente familiar acompañó cada jornada, convirtiendo el parque Caña Hueca en un punto de reunión para todos los amantes del “deporte ráfaga”. Entrenadores y jugadores ajustaron cada detalle para llegar en óptimas condiciones al cierre de la eliminatoria.

Para este domingo, las actividades se desarrollarán desde las 8:00 y hasta las 16:00 horas, cuando se disputen las finales municipales que definirán a los equipos que avanzarán a la fase regional de la Conade. Se esperan partidos vibrantes, con planteles que han demostrado constancia, fuerza física y claridad táctica para pelear por el boleto.

La expectativa es alta y el nivel mostrado promete una jornada decisiva llena de emociones. El Basquetbol chiapaneco vuelve a demostrar que su semillero está más vivo que nunca.