Arranca la “fiesta grande” en 1ª división

Tras completarse los duelos pendientes —para cumplir con las diez jornadas para cada equipo—, este domingo 12 de octubre se pone en marcha la fase de cuartos de final de Copa, en la Liga Independiente de Futbol Tuxtla.

Como primer sembrado para el título figura el cuadro de Servicio Pyresur, que consiguió el liderato general con 25 puntos, con saldo de 8 triunfos, un empate y una derrota. Su rival en turno será el conjunto de Lobos FC, que en la etapa regular acumuló 11 unidades (3 victorias, 2 empates y 5 caídas).

De acuerdo con la programación oficial emitida por la directiva de la Liga Independiente, que preside Luis Gordillo Domínguez, estas dos escuadras se encontrarán cara a cara a las 18:00 horas, en el campo 1 de Caña Hueca.

Los otros clasificados

Por su parte, Deportivo 3 Hermanos entró a la fase de Liguilla como el segundo mejor en números, al sumar 21 puntos, con registro de seis victorias, tres empates y una derrota. Tendrá como oponente en los cuartos de final al conjunto de Atlético Chiapas. Este será el choque que abrirá las hostilidades en el campo 1 del parque recreativo de Caña Hueca, al mediodía.

Coratux FC, que fuera el campeón del Torneo de Pretemporada, buscará revalidar su título en esta Liguilla de Copa, a la que avanzó como el tercer mejor equipo con 19 unidades. En esta instancia se enfrentará el domingo, a las 14:00 horas en el mismo campo 1 de Caña Hueca, a la oncena de Plásticos Pablín, club que consiguió 16 puntos en la fase regular.

Finalmente, Deportivo San Francisco, que fue cuarto con 17 unidades, se medirá con FC Project Fit —que pasó en quinto, con 16— en duelo programado para las 14:00 horas en el campo de La Herradura.

Es importante recordar que, en caso de empate, se procederá a tanda de penales hasta obtener al ganador de cada serie.

Encuentros amistosos

Además de esta primera ronda de Liguilla, la directiva del popular campeonato capitalino programó un par de encuentros amistosos, a disputarse también este domingo, pero en el campo 3 de Caña Hueca; el primero, a las 16:00 horas, entre Deportivo Chiapas y Deportivo D’ Tadeo, y al terminar se enfrentarán Santa Ana Jr. y Zentinela FC.