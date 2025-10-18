Arranca la gran final femenil entre Avíos y Artemisas

Todo está listo para que este domingo se dispute el primer capítulo de la gran final del Torneo Carmen Vera Fuentes de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez en su rama femenil. El esperado duelo entre Avíos y Artemisas marcará el inicio de una serie que promete emociones al máximo y un nivel de juego digno de las mejores exponentes del Softbol chiapaneco.

El compromiso se llevará a cabo a las 11 de la mañana en el campo de pelota de Caña Hueca, donde ambas escuadras buscarán dar el primer golpe en una serie pactada a tres encuentros. Este partido tiene un ingrediente especial, pues la última vez que se vieron las caras en temporada regular, cada conjunto logró imponerse una vez, dejando igualado el historial reciente. Por ello, este primer choque representa el verdadero desempate de poder a poder.

Duelo cerrado

Por el lado de Avíos, las bicampeonas llegan con la etiqueta de favoritas gracias a su consistencia, su poder ofensivo y una plantilla con amplia experiencia en instancias finales. Bajo la dirección técnica de su cuerpo de entrenadores, buscarán mantener su hegemonía en el circuito y acercarse a un histórico tricampeonato que consolidaría su dominio en la categoría.

Sin embargo, Artemisas no son un rival sencillo. El equipo ha demostrado un juego equilibrado, con una defensa sólida y una ofensiva oportuna que ha sabido responder en momentos de presión. Su clasificación a esta gran final no fue casualidad, sino el resultado de constancia y de un plantel que se complementa con precisión dentro del diamante.

Uno de los principales atractivos de esta final será el duelo de lanzadoras. En la lomita, Kenia Dorantes representará la esperanza de Avíos para contener los batazos rivales, mientras que Karla Cuevas defenderá los colores de Artemisas con su acostumbrado temple y control desde el centro del campo. Ambas serpentineras fueron las más destacadas a lo largo de la temporada, lo que garantiza un enfrentamiento cerrado, con pocas carreras y muchas emociones.

Las expectativas son altas y la afición ya se prepara para llenar las gradas de Caña Hueca, en una mañana que promete espectáculo, intensidad y calidad deportiva. La serie apenas comienza, pero este primer partido podría inclinar la balanza rumbo al título del Torneo Carmen Vera Fuentes.