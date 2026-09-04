Arranca la Liga Municipal Infantil y Juvenil

La actividad futbolística para los más jóvenes comenzará este viernes 4 de septiembre con el arranque de la Liga Municipal Infantil y Juvenil Flor de Sospó, competencia que reunirá a equipos de diferentes categorías en uno de los principales escenarios deportivos de Tuxtla Gutiérrez.

La primera fecha tendrá como sede las instalaciones del estadio Flor de Sospó, donde la cancha 1 será el punto de encuentro para los primeros compromisos de la temporada.

La jornada inaugural contempla dos partidos correspondientes a la categoría infantil mayor, ambos con enfrentamientos entre representativos de Necaxa y Atlas.

Las acciones comenzarán a las 20:40 horas, cuando Necaxa 2014 se mida con Atlas B en el duelo que marcará oficialmente el inicio de la competencia y que pondrá a prueba a los primeros protagonistas de esta nueva edición.

Posteriormente, a las 21:40 horas, llegará el segundo compromiso de la noche con el enfrentamiento entre Necaxa 2015 y Atlas A, con lo que se cerrará la actividad programada para esta primera fecha.

Con el silbatazo inicial comenzará una nueva etapa para el Futbol formativo en el estadio Flor de Sospó, espacio que volverá a recibir a niñas, niños y jóvenes que buscan desarrollarse en las diferentes categorías de la Liga Municipal.

La competencia representa también una oportunidad para que familias y aficionados acompañen a los futbolistas en su proceso deportivo, fortaleciendo la convivencia y el gusto por el Futbol desde las categorías infantiles y juveniles.